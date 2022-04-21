美股全線向上　美國航空升9%

多間美企首季業績做好，道指周四(21日)早段升321點，至35,482點；標指升52點，至4,511點；以科技股為主的納指升247點，至13,700點。

港股外圍方面，恒指夜期現報20,700點，升42點，高水18點。

美國航空公司(American Airlines)首季營運收入比2019年同期減15.92%，至88.99億美元；期內虧損則按年擴大至17.23億美元；經調整每股虧損2.32美元，勝預期。該企料次季收入有望比3年前多8%，載客能力恢復至2019年時的94%，較聯合航空及達美航空佳，其股價曾升9.85%。

美國鋁業首季收入升14.73%，至32.93億美元，遜預期；純利按年增1.52倍至5.53億美元；經調整每股盈利3.06美元。集團表示，期內庫存上升主因為欠缺運輸工具運送貨物，俄國侵略烏克蘭加劇供應鏈樽頸，使汽車業晶片短缺問題日益嚴重。行政總裁Roy Harvey指，通脹、俄烏局勢，以及中國經濟放緩或影響全球鋁需求，下調今年鋁需求按年升幅至約2%，早前預測為約2至3%，維持鋁出貨量預測250萬至260萬公噸，其股價跌9.06%。

全球最大非住宅建築鋼材生產商Nucor截至4月2日止首季收入按年增30.4%，至70.35億美元；純利升125.52%至22.27億美元；經調整每股盈利7.67美元。該企料次季鋼材需求維持強勁，受惠原材料價格上升，有望成為該企史上盈利最勁季度，該企升1.7%。

德意志銀行表示，美國家庭30年來首次出現現金高過負債的情況，良好的家庭財務狀況或使聯儲局需更進取地加息，為經濟及通脹降温。該行指，在1950年代初至1980年代初，美國經歷7次經濟衰退，當時家庭淨債務均錄負數，預期聯儲局未來18個月進行一系列激進加息後，經濟「硬着陸」將無可避免，該行維持今年標指目標5,250點。

數據方面，美國上周首次申領失業救濟人數減少2,000人，至18.4萬人，高過預期；截至前周止持續申領人數則增加3.8萬人，至141.7萬人，低過預期。4月費城製造業指數為17.6點，低過預期。