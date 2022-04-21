中證監方星海：圍繞中概股審計的不確定性很快會消除

中國證監會副主席方星海今晚在博鰲亞洲論壇2022年年會分論壇上，對中概股會計監管相關問題作出回應。內媒引述方氏指出，中、美雙方的談判團隊非常順利，一周視頻一次，逐步將細節落地，很有信心未來可達成協議，讓美方合法合理地進行審查，強調這個不確定性相信很快就會移除。

他又稱，內地引進境外機構投資者資金，這幾年取得了比較大的進展，2019至2021年總共引進股票市場外資8,874億元人民幣，佔A股流通市值比例4.5%左右，惟比較依然低。綜觀南韓及日本，外資佔股市流通市值都在20至30%之間，可見中國上升空間很大。 他預期，今年外資淨流入內地會是可觀的。

同一場合上，國家外匯管理局副局長陸磊表示，中國經濟的韌性、居民消費能力、資本形成等方面，經過這麼多年的改革和開放，積累了比較雄厚的基礎，整個國民經濟的韌性還是非常強。無論是證券市場還是外匯市場來看，還是有比較好的配置價值的。陸氏又指，人民幣資產在過去若干年在全球範圍內有比較獨立的收益表現，有利於境外投資者分散風險。當前內地股市、債市當中，外資佔比分別只有3%、4.5%，從這個意義來說，全球資本進一步增配中國資本市場，還有比較大的潛力。