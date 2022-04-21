【通脹升溫】歐央行官員頻放鷹　7月或加息

外媒報道，現在距離歐洲央行十多年來的首次加息可能只有3個月時間了，而且之後決策者的行動速度可能會快於預期，此種前景正在衝擊市場。

最近，副行長Luis de Guindos等4名該行官員均表示，歐洲央行可能會在結束資產購買之後於第3季初把存款利率從負0.5厘的水平上調。這些言論反映出對通脹失控風險的擔憂日增，儘管經濟增長前景惡化。目前通脹已是2%的目標的近4倍，而且還在上升。

管理委員會成員Martins Kazaks稱，官員們不應該等着薪金加快增長，警告通脹已經到了需要採取行動的水平。他的同事Pierre Wunsch稱，除非俄烏戰爭帶來「很糟糕的消息」，否則將利率升至零或略高於零的區域應該是毋須考慮的事情。

交易員們已經在聚焦7月加息的可能性，屆時歐洲央行將加入聯儲會和英倫銀行(即英國央行)退出刺激措施的行列。在歐元區，刺激措施在疫情前早已實施。該地區的利率自2014年以來一直為負值，大規模資產購買7年多來一直在進行，幾乎沒有間斷過。

加拿大皇家銀行歐洲的全球宏觀策略師Peter Schaffrik說：「雖然過去幾天我們聽到的主要來自已知的鷹派，但隔夜發表言論的Wunsch，還有現在的de Guindos卻是中間地帶的人。委員會似乎已經發生變化，因此鷹派應該得到更密切的傾聽，因為他們更有可能代表理事會的總體方向。」

歐洲央行行長拉加德與聯儲局主席鮑威爾周四(21日)晚些時候在華盛頓一道發表講話時，可能會被問及該行的計劃。

她在小組討論之前發表的聲明重申，任何未來的決定都將取決於數據，表明了歐洲央行願意採取一切必要措施來保持價格穩定。

Kazaks說：「7月加息是有可能的，我們正處在政策正常化的堅實道路上，將一步一步地逐漸邁向零，然後超過它。」

到周四上午，交易員押注2022年會加息3次，每次0.25厘。