賺錢很難！挪威主權財富基金首季蝕740億美元

外媒報道，在俄羅斯入侵烏克蘭、中國防疫封城衝擊市場後，全球最大、規模達1.3萬億美元的挪威主權財富基金第一季度虧損了740億美元。

根據周四(21日)發布的聲明，總部在奧斯陸的該基金股票投資虧損5.2%，固定收益虧損4.8%；其大部分投資為股票。非上市房地產持倉增長4.1%，但佔其投資的比例不到3%。

該基金的副行政總裁Trond Grande在聲明中說：「第一季的特徵是地緣政治局勢動盪，這也影響了市場。」

2月27日，為了回應俄羅斯入侵烏克蘭，挪威決定將俄羅斯資產從基金中剔除，但由於俄羅斯禁止外國投資者在其股票市場執行交易，上述決定的執行遇到了問題。

按照3月3日公佈的估計，挪威主權財富基金所持有的俄羅斯股票虧損規模可能將近28億美元，持股價值據認為大約為25億挪威克朗(約2.85億美元或約22億港元)，去年底為270億克朗。

該基金創立於上世紀90年代，目的是將其石油和天然氣收入進行海外投資。去年，該基金首次進行可再生基建投資。投資組合中有大約9,000隻股票，是全球上市公司股份最大的持有人。

總的來看，該基金總回報率與其所比較的基準相比，高0.66個百分點。