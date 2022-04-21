發展商爭相部署！兩新盤同日以「疫情價」噱頭吸客
2022年04月21日 22:03
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疫情稍為緩和，各大發展商爭相部署售樓。一手市場同日有兩個新盤先後開價，均以「疫情價」作招來。當中啟德THE HENLEY II全速推盤，截擊同區的MONACO MARINE，而首批折實平均呎價更較上周開價的對手略低2%。
●啟德THE HENLEY II首批61伙 折實平均呎價約24,333元
恒基地產(00012)旗下啟德THE HENLEY II 公布首張價單，首批61伙，按最高直減折扣5%計，折實平均呎價約24,333元。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，首張價單的單位實用面積由380至575方呎，戶型涵蓋一房至兩房戶，折實售價介乎873.81萬至1,455.4萬元，折實呎價由22,960至25,555元。最平入場單位為1座1樓G室，實用面積380方呎，屬一房間隔，折實呎價22,995元。
該盤同日對傳媒開放無改動示範單位參照1座32樓A室，實用888方呎，三房間隔。項目周末起向公眾開放示範單位，預料短期內收票。
●旺角利奧坊‧壹隅首批123伙 折實平均呎價約23,928元
恒基地產的旺角利奧坊系列4期利奧坊‧壹隅公布首張涉及123伙的價單，扣除最高6%折扣後，折實平均呎價約23,928元。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，首批單位戶型涵蓋開放式至兩房單位。當中包括14伙開放式戶，100伙一房單位及9伙兩房單位。售價方面，該批單位折實售價介乎約499.5萬至907.3萬元，折實呎價由22,745至26,790元。今批入場單位為2座8樓D室，實用面積208方呎，屬開放式間隔，折實呎價24,015元。
該盤將於明日(22日)對公眾開放示範單位，將於周末(23日)起收票，並預計於五一長假期開售。
●白石角優景里項目命名為Silicon Hill
新鴻基地產(00016)大埔白石角優景里住宅項目第1期命名為Silicon Hill，提供576伙，最快5月推出。新地代理總經理胡致遠表示，整個項目分3期發展，提供1,871個單位，其中第1期佔9成為標準戶，戶型涵蓋開放式至三房間隔，另設連平台或連天台特色單位。
新鴻基地產副董事總經理雷霆表示，今、明兩季集團「月月有樓賣」，將推出6個發展項目，其中上述Silicon Hill及何文田Prince Central有機會先於下月推出。
●啟德MONACO MARINE暫收約4,000票 超額約12倍
會德豐地產的啟德MONACO MARINE將於周六(23日)首輪發售308伙。至今累收約4,000票，超額約12倍，並將於下午5時截票。發展商表示，該盤的客源有50%來自九龍，30%來自港島，其餘20%來自新界及其他地區。首張價單當中，1,000萬至1500萬的單位最受歡迎。
●港島半山21 BORRETT ROAD第1期招標發售2伙
長實集團(01113)旗下港島半山21 BORRETT ROAD第1期上載最新銷售安排，落實於下周一(25日)及下周二(26日)招標發售2伙，包括21樓6號單位，實用面積2,169方呎，四房間隔。而21樓7號單位，實用面積2,316方呎，同為四房間隔。兩個單位均設私人升降機大堂。單位將於上述兩日的上午10時招標，中午12時截標。
●錦上路站柏瓏I首日錄6000人參觀展銷廳
信和置業(00083)、嘉華國際(00173)及中國海外發展(00688)合作發展的元朗錦田南錦上路站柏瓏I，周四(21日)首日開放展覽廳予公眾參觀。信和置業集團聯席董事田兆源表示，首日參觀反應熱烈，吸引大批用家及投資者參觀。而截至今日下午7時，已錄逾6,000個參觀人次，項目將於明日開始收票，有機會於日內加推單位以滿足市場需求。
●黃竹坑站揚海三房2,768萬沽
嘉里建設(00683)及信和置業等發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第2期揚海，最新以2,768.72萬元售出第1A座30樓D室，實用面積751方呎，三房間隔，呎價約36,867元。
●白石角朗濤三房戶招標售2,088萬元
鷹君(00041)旗下大埔白石角朗濤，最新透過招標沽出第9A座2樓A室，為實用面積1,224方呎的三房單位，連58方呎露台，成交價2,088萬元，呎價約17,059元。
●觀塘凱滙連天台戶1,527萬元招標沽出
信和置業的觀塘凱滙，周四(21日)以招標形式售出第1座50樓L室連天台戶，實用面積592方呎，兩房連儲物室間隔，連483方呎天台，成交價為1,527.02萬元，呎價約25,794元。
●白石角雲滙第2期兩房連天台戶招標呎價約22,800元
新鴻基地產旗下大埔白石角雲滙第2期，透過招標以約1,160.5萬元售出11座21樓A5室連天台戶，實用面積509方呎，兩房連儲物室間隔，連351方呎天台，呎價約22,800元。
●上環CAINE HILL連平台戶呎價約33,833元
恒基地產(00012)旗下的上環CAINE HILL最新透過招標沽出3樓B室，為實用面積240方呎的一房單位，連134方呎平台，成交價為812萬元，呎價約33,833元。
●沙田星凱‧堤岸兩房售1,127.5萬元
中洲置業的沙田星凱‧堤岸近日錄得本月第4宗成交，項目的2座19樓G室，實用面積583方呎， 兩房間隔，成交價為1,127.5萬元，呎價約19,340元。