發展商爭相部署！兩新盤同日以「疫情價」噱頭吸客

疫情稍為緩和，各大發展商爭相部署售樓。一手市場同日有兩個新盤先後開價，均以「疫情價」作招來。當中啟德THE HENLEY II全速推盤，截擊同區的MONACO MARINE，而首批折實平均呎價更較上周開價的對手略低2%。

●啟德THE HENLEY II首批61伙 折實平均呎價約24,333元

該盤同日對傳媒開放無改動示範單位參照1座32樓A室，實用888方呎，三房間隔。項目周末起向公眾開放示範單位，預料短期內收票。

●旺角利奧坊‧壹隅首批123伙 折實平均呎價約23,928元

恒基地產的旺角利奧坊系列4期利奧坊‧壹隅公布首張涉及123伙的價單，扣除最高6%折扣後，折實平均呎價約23,928元。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，首批單位戶型涵蓋開放式至兩房單位。當中包括14伙開放式戶，100伙一房單位及9伙兩房單位。售價方面，該批單位折實售價介乎約499.5萬至907.3萬元，折實呎價由22,745至26,790元。今批入場單位為2座8樓D室，實用面積208方呎，屬開放式間隔，折實呎價24,015元。

該盤將於明日(22日)對公眾開放示範單位，將於周末(23日)起收票，並預計於五一長假期開售。

●白石角優景里項目命名為Silicon Hill

新鴻基地產副董事總經理雷霆表示，今、明兩季集團「月月有樓賣」，將推出6個發展項目，其中上述Silicon Hill及何文田Prince Central有機會先於下月推出。

●啟德MONACO MARINE暫收約4,000票 超額約12倍

會德豐地產的啟德MONACO MARINE將於周六(23日)首輪發售308伙。至今累收約4,000票，超額約12倍，並將於下午5時截票。發展商表示，該盤的客源有50%來自九龍，30%來自港島，其餘20%來自新界及其他地區。首張價單當中，1,000萬至1500萬的單位最受歡迎。

●港島半山21 BORRETT ROAD第1期招標發售2伙

●錦上路站柏瓏I首日錄6000人參觀展銷廳

●黃竹坑站揚海三房2,768萬沽

●白石角朗濤三房戶招標售2,088萬元

●觀塘凱滙連天台戶1,527萬元招標沽出

信和置業的觀塘凱滙，周四(21日)以招標形式售出第1座50樓L室連天台戶，實用面積592方呎，兩房連儲物室間隔，連483方呎天台，成交價為1,527.02萬元，呎價約25,794元。

●白石角雲滙第2期兩房連天台戶招標呎價約22,800元

新鴻基地產旗下大埔白石角雲滙第2期，透過招標以約1,160.5萬元售出11座21樓A5室連天台戶，實用面積509方呎，兩房連儲物室間隔，連351方呎天台，呎價約22,800元。

●上環CAINE HILL連平台戶呎價約33,833元

●沙田星凱‧堤岸兩房售1,127.5萬元

中洲置業的沙田星凱‧堤岸近日錄得本月第4宗成交，項目的2座19樓G室，實用面積583方呎， 兩房間隔，成交價為1,127.5萬元，呎價約19,340元。