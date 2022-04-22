東方日報B1：大戶減磅　科網股洗倉　科指跌3%穿四千關

恒指周四低開163點後，跌幅早段曾收窄，惟A股跌勢加劇，終收跌262點或1.25%，連跌3日，創逾一個月低。國企指數跌穿7,000點，收報6,962點，跌136點或1.91%；科技指數失守4,000點，收報3,990點，跌143點或3.48%。港股總成交1,202億元，港股通續錄淨賣出22.25億元。

大型科網股再淪拋售對象，多隻股份創最少一個月新低，京東挫6.52%，阿里和騰訊跌逾3%。美團上周又被創始人之一王慧文減持近75萬股套現逾一億元，拖累股價曾瀉8.35%，期間獲「北水」撈底淨買入逾11億元，收市跌4.9%。

中美金融摩擦未解決，約200家美企組成的美中貿易全國委員會指，內地限制跨境數據流動、監管模糊和執法不一致，對跨國企業營運帶來挑戰，警告內地獨特的限制性數據法規，恐提高美企在華開展業務的成本，更可能導致數碼脫鈎。中證監副主席方星海昨指，近期中概股下跌主因中美審計監管合作，兩國每周都開會商談，相信在不久將來達成合作協議。

惟星展看好美團和騰訊，又謂內房、物業管理、電子商務和互聯網等估值吸引，相信美國聯儲局開展加息對本港影響較小，維持恒指未來一年目標24,600點。

過往從未曾派息的京東周四晚上突然宣布，正考慮宣派及派付特別現金股息，倘董事會決定進行，派息於香港時間5月4日或前後以董事會決議通過。資料顯示，該企去年底手持現金、現金等價物及受限制現金共766.92億元人民幣。今年以來，京東股價累挫近25%，是次疑似用派股息來冧股東，惟分析質疑派息是否意味公司收購機會不多，其美國股價周四曾跌逾5%，折合較港股收市低逾3%。

另外，俗稱「港股實名制」的投資者識別碼制度暫定最早今年第四季後期實施，視乎市場的準備情況。為了市場能作好準備，證監會昨日通知所有相關受規管中介人必須參與5月16日至7月15日的實名制相關系統端對端測試。市場演習預期將於第三季進行，詳情稍後公布。