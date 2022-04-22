鮑威爾暗示大幅加息　美股升幅化灰　港股夜期低水300

外媒報道，美國聯儲局主席鮑威爾稱讚已故的前主席沃爾克於1980年代戰勝通脹，被市場解讀為鮑威爾有意倣效沃爾克大幅加息。再者，三藩市聯儲銀行行長戴利認為，當局可能會在未來兩次議息會議上分別加息0.5厘。

消息拖累美股投資氣氛，標指報4,455點，跌近4點；納指報13,406點，跌47點；道指升幅縮至40點，報35,201點。港股夜期報20,382點，低水300點。

對於後市，德意志銀行表示，美國家庭30年來首次出現現金高過負債的情況，良好的家庭財務狀況或使聯儲局需更進取地加息，為經濟及通脹降温。

該行指，在1950年代初至1980年代初，美國經歷7次經濟衰退，當時家庭淨債務均錄負數，預期聯儲局未來18個月進行一系列激進加息後，經濟「硬着陸」將無可避免，該行維持今年標指目標5,250點。

數據方面，美國上周首次申領失業救濟人數減少2,000人，至18.4萬人，高過預期；截至前周止持續申領人數則增加3.8萬人，至141.7萬人，低過預期。4月費城製造業指數為17.6點，低過預期。