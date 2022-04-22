道指跌368點　油價升逾1%

●踏入亞洲時段，美匯指數報100.63；港匯見7.8441；離岸人民幣(CNH)報6.4781；美元兌日圓處128.28；歐元報1.0836，英鎊報1.3029。金價升上1,952.43美元。布油跌至108.79美元，紐油則穩升至103.40美元。比特幣跌逾2%，報4.03萬美元。道指期貨跌40點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水440點。

●道指最多曾升331點，惟至中段回落，全日收報34,792點，跌368點或1.05%；標指收報4,393點，跌65點或1.48%；納指收報13,174點，跌278點或2.07%。

●美國上周首次申領失業救濟人數減少2,000人，至18.4萬人，高過預期。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報20,287點，跌395點或1.95%。

●即月恒生指數夜期收報20,281點，跌377點，低水401點，成交22,756張。

●社交媒體Snapchat母公司Snap公布，第一季收入按年增38%，至10.6億美元，市場預期10.7億美元；股價盤後微升0.1%，報29.46美元。

●英倫銀行行長貝利表示，英國面臨着諸多空前的重大衝擊，當中實際收入衝擊將造成經濟增速放緩；且短期通脹預期迅猛上升，認為央行正在通脹與經濟產出之間走鋼線。

●歐洲央行行長拉加德稱，歐元區通脹數字「非常高」，或將在今年底達到高於2倍該央行的通脹目標，至於經濟增長所面臨的風險偏下行。

●紐約6月期油收報每桶103.79美元，升1.6美元或1.56%；布蘭特6月期油收報每桶108.33美元，升1.53美元或1.43%。

●美國聖路易斯聯儲銀行行長布拉德表示，「如果美國聯儲局單次加息75點子，也不會發生世界末日」。

●紐約6月期金收報每安士1,948.2美元，跌0.4%。

●美國聯儲局主席鮑威爾表示，聯儲局有「絕對必要」抑制通脹，下月可能加息半厘。

●英國富時100指數收報7,627點，跌1點或0.02%；法國CAC指數收報6,715點，升90點或1.36%；德國DAX指數收報14,502點，升140點或0.98%。

●烏克蘭總統澤連斯基在世界銀行論壇上表示，該國每月需要大約70億美元，才有望從俄羅斯入侵所造成的損失中恢復過來。