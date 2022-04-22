【高盛推介】騰訊美團齊創1個月低 資金積極部署好倉
2022年04月22日 10:20
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周四(21日)跌至340港元水平，周五(22日)早段受壓持續，下試334.2元的1個月低位後企穩略微反彈。現報337.8元，跌約2.9%，目前為連續第4日下跌，累計至今跌逾10%。美團周四也跌至130元水平，周五早段最低見130.1元，繼周四再創一個月新低後反彈。及後見支持，現報137元，微跌約0.6%。
觀察個股輪證資金流向，近期資金積極吸納騰訊好倉，過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約6,950萬元，為同期最多資金流入的個股相關資產。淡倉方面，熊證於周四獲資金轉向流入，有約160萬元。
美團方面，亦見近期資金積極吸納好倉，過去3個交易日皆錄得資金流入，有約4,270萬元，為同期第2多資金流入的個股相關資產。淡倉方面，熊證於周四獲資金轉向流入，有約30萬元。
觀察港股通資金流向，美團於周四繼續獲北水買入，錄得約11.1億元資金淨買入。而騰訊則錄得沽出，有約8.4億元資金淨賣出。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價330至440元間、3個月期以上產品中，槓桿最高的騰訊購(12127)。貼價選擇可留意屬熱門活躍條款的騰訊購(12105)，為高對沖值，較能緊貼正股升跌。熱門選擇可留意年期約5個月的騰訊購(12844)。牛證方面的近牛選擇可留意騰訊牛(63631)，遠牛選擇可留意騰訊牛(63115)，與現價有約30及40元收回距離。
騰訊購12127，行使價430元，2022年9月16日到期，實際槓桿7.6倍，行使價330至440元、3個月期以上產品中，槓桿最高。
騰訊購12105，行使價400元，2022年9月16日到期，實際槓桿6.9倍，貼價、熱門活躍條款，高對沖值，緊貼正股升跌。
騰訊購12844，行使價420元，2022年9月22日到期，實際槓桿7.1倍，熱門。
騰訊牛63631，收回價310元，行使價307.2元，換股比率500，槓桿比率11.0倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
騰訊牛63115，收回價300元，行使價297.2元，換股比率500，槓桿比率8.1倍，近40元收回距離遠牛。
投資者如看淡騰訊，認沽證方面的貼價選擇可留意年期約5個月的低街貨騰訊沽(13619)。價外選擇可留意年期約5個月的騰訊沽(12853)。熊證方面可留意屬貼熊的騰訊熊(69138)，與現價有約45元收回距離。
騰訊沽13619，行使價298.8元，2022年9月22日到期，實際槓桿4.2倍，貼價、低街貨。
騰訊沽12853，行使價260元，2022年9月19日到期，實際槓桿4.5倍，價外。
騰訊熊69138，收回價390元，行使價393元，換股比率500，槓桿比率5.8倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。
投資者如看好美團，認購證方面的高槓桿選擇可留意年期約4個月的美團購(29782)。貼價選擇可留意年期約5個月的美團購(12112)。牛證方面的近牛選擇可留意美團牛(66847)，遠牛選擇可留意美團牛(56549)，與現價有約28及38元收回距離。
美團購29782，行使價178.98元，2022年8月26日到期，實際槓桿4.8倍，高槓桿。
美團購12112，行使價150元，2022年9月19日到期，實際槓桿3.6倍，貼價。
美團牛66847，收回價110元，行使價107元，換股比率500，槓桿比率4.3倍，相近收回價近牛中街貨最低。
美團牛56549，收回價100元，行使價97元，換股比率500，槓桿比率3.4倍，近38元收回距離遠牛。
美團沽12967，行使價116.78元，2022年9月7日到期，實際槓桿2.6倍，中期、低街貨。
美團熊56566，收回價180元，行使價183元，換股比率500，槓桿比率3.0倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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