姚浩然：港股兩萬關有支持 知乎可吼位止蝕
2022年04月22日 10:53
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港股周五(22日)跟隨外圍低開逾400點。時富財富管理董事總經理姚浩然稱，近期人民幣轉弱，對中資股不利，加上受疫情影響，內地經濟增長或進一步放緩，拖累大市氣氛。恒指短期或考驗20,000點關，若然中概股弱勢持續，不排除跌穿該水平。不過，他補充，本港地產股及國際金融股表現相對硬淨，大市跌幅有限，恒指料在19,800至20,000點附近找到支持。
汽車板塊最近表現疲弱，他認為，中長線而言，若然車企傳統汽車佔比較多，市場給予的估值應不會太高，加上面對產業鏈供應問題，不建議撈底。至於新能源車亦面對晶片短缺，生產成本上升，且行業競爭激烈，毛利率或有壓力，板塊中僅較看好比亞迪股份(01211)。
進入加息周期，受惠息差擴闊的銀行股表現硬淨，滙豐控股(00005)日前一度重上55元水平。姚認為滙豐去年業績理想，但今年能否延續強勢仍需觀望，且一旦股價重上60港元，息率或變得不吸引，屆時或有回吐壓力，因此，宜待股價回落至52元樓下吸納更值博。
知乎(02390)被美國SEC列入準除牌名單，今早首日掛牌後「潛水」。姚浩然認為，市場仍關注中概股退市風險，知乎股價已明顯下跌，有貨在手的投資者宜衡量手上持倉，若持貨不多可考慮繼續持有，博股價急跌過後有反彈，屆時再考慮止蝕，冇貨則不宜沾手。