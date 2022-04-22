姚浩然：港股兩萬關有支持　知乎可吼位止蝕

港股周五(22日)跟隨外圍低開逾400點。時富財富管理董事總經理姚浩然稱，近期人民幣轉弱，對中資股不利，加上受疫情影響，內地經濟增長或進一步放緩，拖累大市氣氛。恒指短期或考驗20,000點關，若然中概股弱勢持續，不排除跌穿該水平。不過，他補充，本港地產股及國際金融股表現相對硬淨，大市跌幅有限，恒指料在19,800至20,000點附近找到支持。