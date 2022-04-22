離岸人民幣失守6.5關　8個月最弱　瑞銀削目標價

人民幣走勢呈弱，離岸人民幣兌美元失守6.5關口，低見6.5044，創去年8月以來新低，現報6.4916；在岸人民幣兌美元現報6.4684。與此同時，瑞銀調低人民幣兌美元目標，料今年中低見6.55水平。

瑞銀財富管理投資總監辦公室最新報告表示，在岸人民幣兌美元周四(21日)下跌逾300點，跌破6.45關口，觸及去年10月以來的低位。基於中國多地出現疫情及面臨經濟增長的挑戰，加上美國聯儲局展示出更鷹派的態勢，把人民幣今年6月目標從原來的6.40下調至6.55；9、12月及明年3月目標原來同為6.45，最新下調至6.50。

該行續指，上海等主要城市出現新一輪疫情，封控管控措施料將令中國第二季經濟活動減弱，零售銷售已明顯受到影響，短期內或進一步走弱。該行認為，人民銀行和政府應出台更大的政策刺激，以抵禦當前的下行風險。不過，中央在提振經濟方面至今相對謹慎，增加了短期經濟增長風險，從而令人民幣承壓。

然而，瑞銀不認為中國會積極推動人民幣貶值以支持經濟，因為在全球市場不確定性的背景下，這將是弊大於利。此外，人民幣需要大幅下行至7.0，才能帶來明顯的出口競爭優勢。中國穩健的貿易餘額也表明，人民幣沒有必要大幅貶值，相信匯率只是緩步下行，第三季也將小幅回升，以貿易加權匯率計，估計人民幣相對平穩，但在第三季將會見頂。