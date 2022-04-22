【高盛推介】阿里及快手連跌多日 搏反彈慎選貼價購
2022年04月22日 12:12
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴昨(22日)跌穿90港元水平，今(22日)早低見83.4元，再創1個月新低，及後跌幅收窄。半日收報 85.95元，跌約2.2%，為連續第6日下跌，累計至今跌逾14%。快手昨亦失守60元水平，今早最低見57.6元，半日報58.85元，跌約1.5%，目前為連續第5日下跌，累計至今跌逾10%。資金積極趁低部署好倉，但需要留意股價相對日前已有一定幅度回調，需要重新審視產品條款，部署貼價認購證，其受波幅影響較價外證少，風險相對較低。
觀察個股輪證資金流向，近期資金持續趁低吸納阿里好倉，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約2,270萬元。淡倉方面，可見昨日獲資金轉向流入，有約290萬元。
快手方面，亦見近期資金趁低吸納好倉，過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約860萬元。
投資者如看好阿里，認購證方面的貼價選擇可留意屬行使價100元以下產品中，槓桿最高的阿里購(11445)。高槓桿選擇可留意年期約5個月，換股比率50兌1的阿里購(13167)。牛證方面的近牛選擇可留意阿里牛(66845)，遠牛選擇可留意阿里牛(57706)，與現價有約10及15元收回距離。
阿里購(11445)，行使價99.9元，2022年08月26日到期，實際槓桿5.0倍，貼價、行使價100元以下產品中，槓桿最高。
阿里購(13167)，行使價111元，2022年09月27日到期，實際槓桿5.0倍，高槓桿。
阿里牛(66845)，收回價75元，行使價73元，換股比率100，槓桿比率6.5倍，高槓桿牛。
阿里牛(57706)，收回價70元，行使價68元，換股比率500，槓桿比率4.7倍，近15元收回距離遠牛。
投資者如看淡阿里，可留意年期約5個月，屬高槓桿的低街貨阿里沽(12962)。
阿里沽(12962)，行使價78元，2022年09月21日到期，實際槓桿2.9倍，高槓桿、低街貨。
投資者如看好快手，認購證方面的貼價選擇可留意年期約3個月的低面值快手購(20660)。中期選擇可留意低街貨快手購(12503)。牛證方面的近牛選擇可留意快手牛(58710)，遠牛選擇可留意快手牛(58921)，與現價有約8及18元收回距離。
快手購(20660)，行使價68.9元，2022年07月22日到期，實際槓桿4.5倍，貼價、低面值。
快手購(12503)，行使價75元，2022年12月21日到期，實際槓桿2.9倍，中期、低街貨。
快手牛(58710)，收回價50元，行使價47元，換股比率100，槓桿比率5.0倍，高槓桿近牛。
快手牛(58921)，收回價40元，行使價37元，換股比率100，槓桿比率2.7倍，相近收回價遠牛中街貨最低。
投資者如看淡快手，可留意快手熊(57220)，與現價有約40元收回距離。
快手熊(57220)，收回價90元，行使價93元，換股比率100，槓桿比率1.7倍，近40元收回距離熊證。
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