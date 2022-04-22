【高盛推介】阿里及快手連跌多日　搏反彈慎選貼價購

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴昨(22日)跌穿90港元水平，今(22日)早低見83.4元，再創1個月新低，及後跌幅收窄。半日收報 85.95元，跌約2.2%，為連續第6日下跌，累計至今跌逾14%。快手昨亦失守60元水平，今早最低見57.6元，半日報58.85元，跌約1.5%，目前為連續第5日下跌，累計至今跌逾10%。資金積極趁低部署好倉，但需要留意股價相對日前已有一定幅度回調，需要重新審視產品條款，部署貼價認購證，其受波幅影響較價外證少，風險相對較低。

觀察個股輪證資金流向，近期資金持續趁低吸納阿里好倉，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約2,270萬元。淡倉方面，可見昨日獲資金轉向流入，有約290萬元。

快手方面，亦見近期資金趁低吸納好倉，過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約860萬元。

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