汪敦敬：踏實追求置業必可成

新一屆政府將至，房屋政策有機會作更佳的修正，筆者完全同意透過增加住宅供應改善市民生活和分配社會財富的機會，但千萬別離地覺得大量供應會令樓價大幅下調，否則只會浪費改善市場的時機！

房屋興建完會蝕本，還有人會建屋起樓嗎？沒有人建屋起樓，那麼又如何會出現大量供應？有人舉了很多例子想印證供應量多的情形之下，樓市會大跌價，表面很合理，但其實似是而非的！關鍵在於因果關係！沒有錢賺的因，就沒有建屋起樓的果！

現實是起碼必須是發展商會覺得供應不足下興建多些房屋，但最後市道完全不配合或時局受衝擊，才會出現割價求售的情況！

當然時局有機會變，政策也有機會突然調控！但是顯然以上期望市場會「自殺」的機會不會大！

又假設去到有一日，樓價大跌你又夠不夠膽買？或者你未準備好置業？如果是仍然很多人都不會入市，這又如何有更多人去置業？市道回復之後，仍然是貧富懸殊！也即是說大量人追求的樓價下跌的情況，其實並解決不到貧富懸殊的問題！

如果增加了建屋，但是市場又消化到的話，那即是香港的GDP會提高，經濟會更好，那麼誰人損失？仍然是甚麼也不做而只顧詛咒的那些人的損失！

最好的追求，其實是支持政府增加土地供應！然後就是在日常的花費上「慳啲使」，努力儲蓄去迎接政府優化樓市給你的機會！

祥益地產總裁 汪敦敬