傳裁員兩成　小紅書：屬正常人員汰換

有傳內地社交電商平台小紅書裁員兩成，公司回應《東網》查詢時表示，僅為基於年度績效考核結果的正常人員汰換，佔員工總數比例約9%，目前小紅書員工數量與業務發展情況總體穩定。

小紅書母企行吟信息科技(上海)有限公司表示，3月起，小紅書按照慣例開始企業年度績效考核工作，考核對象包括試用期在內的所有正式員工。績效不合格員工通常佔比約10%，而此次因績效不合格進行協商解除勞動關系的員工約佔員工總數的9%左右，與網傳消息中20%的比例不符。

公司指，正與汰換的員工，妥善開展協商工作，進行一對一溝通，根據勞動法等相關法規與其協商解除勞動關系，給付「N+1」經濟賠償，並做好員工權益保障相關工作。

有小紅書員工在職場社交平台上爆料，突然被通知「last day」，並沒有溝通空間，以「N+1」方式賠償，但拿不到年終獎，因為小紅書一般每年4月底發績效年終獎。

所謂的「N+1」賠償，是按內地勞動合同法處理。僱主除了正常支付經濟補償金後，額外支付員工一個月薪金，可以解除勞動合同，而N則根據員工在公司的工作年限計，每工作滿一年，補償1個月的工資。若工作不滿半年的，補半個月，半年以上則補1個月。