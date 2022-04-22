道期牛皮 比特幣企4萬美元
2022年04月22日 16:11
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●美匯指數報100.85；港匯見7.8477；離岸人民幣(CNH)報6.5137；美元兌日圓報128.09；歐元企1.0807，英鎊處1.2910。金價報1,950美元。布油報107.88美元，紐油報103.32美元。比特幣企4萬美元水平。道指期貨跌25點。
●市後關注點
20:30 加拿大2月零售銷售
21:45 美國4月Markit製造業採購經理指數
21:45 美國4月Markit服務業採購經理指數
●恒生指數全日收報20,638點，跌43點或0.21%。國企指數收報6,972點，升10點或0.15%；科技指收報4,001點，升11點或0.28%。主板成交1,086億港元。騰訊挫2%。https://bit.ly/3xL6F8U
-騰訊遊戲發布「五一限玩通知」，未成年人每天准玩1小時。
-理想汽車：香港主要上市地位不受美股相關監管影響。
-野村予中移及聯通「買入」評級。
-佳民夥餐飲NFT平台Gourmeta發展數碼資產業務。
●滬綜指收升7點，煤炭股跌1.9%，傳媒娛樂股挫3%，船舶製造股亦挫4.7%。https://bit.ly/37wkduj
●中國經濟：
-傳裁員兩成，小紅書：屬正常人員汰換。
-內地3月新能源車滲透率創新高，惟供需受壓。
-人行行長易綱：中國幣策首要任務維護物價穩定。
-離岸人民幣失守6.5關，8個月最弱，瑞銀削目標價。
●金管局余偉文：美或採更進取收緊政策，慎防潛在風險。
●大摩料供應缺口高於預期，調高下季布油預測至130美元。
●美SEC列「預摘牌名單」贈興！知乎在港首掛挫逾20%。
●世界旅遊組織：全球旅遊業明年恢復至疫前水平。
●去年全球翻新智能手機市場增15%，表現遠勝全新機。
●報告：全球半導體晶片短缺或下半年緩解。
●港大料香港首季GDP跌2.9%，次季微增0.9%。