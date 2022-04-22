【產經直播】港股跌少截　下周可入市？

美國聯儲局主席鮑威爾稱「絕對必要」抑制通脹，下月或加息半厘，隔晚美股受壓。港股周五(22日)亦低開420點，跌幅曾擴大至497點，低見20,184點，幾乎回補上月中的上升裂口底部，但其後拗腰逐步收復失地，最多曾倒升27點，收市再度轉跌43點，報20,638點。港股跌少截係入市信號？還是暫不能掉以輕心？

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