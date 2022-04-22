【產經直播】港股跌少截 下周可入市？
2022年04月22日 16:17
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銀河證券業務發展董事羅尚沛
美國聯儲局主席鮑威爾稱「絕對必要」抑制通脹，下月或加息半厘，隔晚美股受壓。港股周五(22日)亦低開420點，跌幅曾擴大至497點，低見20,184點，幾乎回補上月中的上升裂口底部，但其後拗腰逐步收復失地，最多曾倒升27點，收市再度轉跌43點，報20,638點。港股跌少截係入市信號？還是暫不能掉以輕心？
美國再將17隻中概股納入「預定除牌名單」，包括在港上市的理想汽車(02015)，以及今日(22日)掛牌的知乎(02390)。中美金融戰又趨緊張，中概股要小心？另外，可望受惠中概股回流上市的香港交易所(00388)，股價升近4%，又可唔可以吼吓？
科網股個別發展，其中美團(03690)有追捧。京東集團(09618)則突然宣布考慮派現金股息，股價先跌後微升，消息對股價支持作用不大？不過阿里巴巴(09988)及騰訊控股(00700)均向下。騰訊配合當局監管要求，發布「五一限玩通知」，未成年人在勞動節假期間，每日只可打機1小時。阿里巴巴及騰訊控股未咪時候撈底？
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