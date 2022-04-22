百勝中國開設「創綠先鋒店」 料每年減15%碳排放
2022年04月22日 16:57
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內地連鎖餐飲集團百勝中國(09987)(美股YUMC)宣布，旗下快餐店肯德基中國首批「創綠先鋒店」在北京和杭州率先開業，相較於2020年肯德基餐廳單店平均碳排放量，「創綠先鋒店」預計每年將減少約15%碳排放量。該公司首席執行官屈翠容表示，創綠先鋒店是公司減碳方面的一個重要舉措，將在建造和營運餐廳中持續探索利用創新科技，促進可持續發展，爲低碳經濟作出積極貢獻，期望能推動餐飲行業作出改革。
公司指， 「創綠先鋒店」利用創新解决方案，為未來建造零碳餐廳定下基礎，將循減量(Reduce)、回用(Reuse)、循環(Recycle)、替代(Replace）的「4R」原則，整合其多年來在全國各地餐廳所推行的節能減排和減塑環保等舉措，把先進的低碳環保技術引入建造和營運中。同時是為實現2050年淨零碳排而制定的應對氣候變化戰略及規劃的重要舉措。
首批店的創新綠色科技應用包括可再生能源及太陽能發電系統、物聯網餐廳智能系統、光通管(即引進自然光)、室外發光太陽能傘等。其中，店鋪的部分建造材料是新型環保材料，例如咖啡渣再生皮革和低碳竹材等，並在細節中透過材料回用、循環、替代的方式實現餐廳建造和營運過程中的節能減排。運用可回收科技，有助門店有效在建造和營運的過程中減少溫室氣體排放量。