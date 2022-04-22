百勝中國開設「創綠先鋒店」　料每年減15%碳排放

公司指， 「創綠先鋒店」利用創新解决方案，為未來建造零碳餐廳定下基礎，將循減量(Reduce)、回用(Reuse)、循環(Recycle)、替代(Replace）的「4R」原則，整合其多年來在全國各地餐廳所推行的節能減排和減塑環保等舉措，把先進的低碳環保技術引入建造和營運中。同時是為實現2050年淨零碳排而制定的應對氣候變化戰略及規劃的重要舉措。

首批店的創新綠色科技應用包括可再生能源及太陽能發電系統、物聯網餐廳智能系統、光通管(即引進自然光)、室外發光太陽能傘等。其中，店鋪的部分建造材料是新型環保材料，例如咖啡渣再生皮革和低碳竹材等，並在細節中透過材料回用、循環、替代的方式實現餐廳建造和營運過程中的節能減排。運用可回收科技，有助門店有效在建造和營運的過程中減少溫室氣體排放量。