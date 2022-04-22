報告：外企高管對經濟增長預期比中國樂觀

羅兵咸永道周五(22日)在博鰲亞洲論壇2022年年會期間發布《第25期全球CEO調研中國報告》，報告顯示，全球企業高管對未來12個月的經濟增長樂觀情緒高於中國，77%的全球高管預計全球經濟將會改善。

與全球和亞太地區其他市場相比，中國CEO對近期經濟前景的樂觀程度較低。62%的內地高管和68%的香港高管預期全球經濟增長將有所改善。

有48%的內地高管(全球：56%)對於未來12個月的收入增長前景充滿信心。與此同時，香港CEO對短期收入增長的信心水平下降了2個百分點，為29%。作為高度依賴服務業的開放型經濟體，在旅行受限和境內消費低迷的不利環境下，香港面臨巨大經濟阻力。

值得留意的是，該調研於2021年11月開展，以上觀點還未反映近期Omicron在中國的快速傳播及俄烏衝突的影響。

在新冠疫情的持續影響下，內地高管最擔心的問題仍是全球公共衞生狀況。42%的中國內地受訪者表示他們「極度擔憂」或「非常擔憂」公共衞生風險對公司未來12個月的增長前景產生負面影響。高管所擔憂的第二大威脅是宏觀經濟波動(41%)，包括金融市場波動、全球貿易中斷和通脹飆升；緊隨其後的主要威脅因素是地緣政治不確定性(32%)和氣候變化(31%)。與其全球同行相比，內地高管對於網絡安全風險的擔憂程度最低，只有22%表示「極度擔憂」或「非常擔憂」，而其他許多經濟體的高管就此項風險作出的比例都超過50%。

中國高管轉向美國、澳洲、德國和日本尋求海外增長機會，但整體對海外市場依賴減少。又認為未來12個月對其收入增長最為重要的市場是美國(29%)、澳洲(24%)、德國和日本(23%)。調研顯示，得益於中國推行「雙循環」策略刺激內地消費，企業依靠外部經濟體尋求增長的需求較一年前有所下降。與此同時，內地是對香港地區最為重要的增長市場(78%)，亦是對全球CEO第二重要的增長市場(27%)。