畢馬威：首季亞洲區錄2712宗風投交易　總額跌21.8%

會計師行畢馬威報告顯示，今年首季亞洲區達成了2,712宗風險投資交易，總金額按年下跌21.8%至326億美元(約2,542.8億港元)，跌幅歸咎於持續的全球地緣政治不確定性、新冠變種病毒Omicron疫情爆發、市場波幅加劇，以及中國的持續監管變化。不過，隨着疫情降溫，預期今年餘下時間，中國以至亞太區其他國家的風投市場活躍度將全面復甦。同時，隨着各國將投入愈來愈多資金將供應鏈轉移國內，將有更多重大的市場機會湧現。

該行指，雖然交易的累計總額回落，但多個行業均成功吸引到新資金，包括教育科技、食品送遞、健康科技和企業對企業(B2B)服務。期內亞洲市場亦達成了多宗超過1億美元的巨額風險投資交易，反映亞洲風投市場於季內仍穩健向好。此外，區內於首季實現了一個較為健康的風投退出比率、退出金額近800億美元，為今年帶來一個強勁勢頭。

中國企業主導今年首季的亞太區風投市場，10大風投交易佔五宗，包括總部位於宿遷的京東智能產業發展8億美元的B輪融資、總部位於重慶的長安新能源汽車科技涉資7.84億美元的B輪融資。

畢馬威中國客戶諮詢與創新合夥人査瑋亮(Egidio Zarrella)表示，中國不斷表達對建立一個科技生態系統的長期承諾—尤其是在那些對整體經濟增長具重大策略性意義的領域。風投企業越發響應這些戰略倡議，為建立從電動汽車到半導體生產等各類產品的本地化供應鏈投入額外資金。