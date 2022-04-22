內地強調有條件應對美國加息　人民幣穩健

國家外匯管理局副局長王春英周五(22日)表示，從歷史經驗看，聯儲局貨幣政策調整特別是加息，通常會對各國跨境資本流動產生溢出影響，但受到衝擊較大的主要是基本面有短板和弱項的經濟體。

她強調，就中國來講，近年來中國外匯市場韌性不斷增強，有基礎和有條件適應本輪聯儲局政策調整。首先，中國經濟中長期穩中向好的基本面不會改變，這將繼續吸引各類資金投資中國市場；其次，大陸經常帳戶和直接投資等國際收支基礎性順差仍會保持一定規模，將發揮穩定跨境資金流動的作用。

第三，中國外債償付風險較低。截至去年底，中國全口徑外債相對國內生產總值(GDP)比率為16%，低於全球主要發達國家和新興經濟體。中國外匯儲備資產居全球首位，民間部門資產規模也不斷提高，可以很好適應外部流動性變化。

第四，近年來，人民幣匯率彈性不斷增強，及時有效地釋放了外部壓力。透過企業「逢高結匯、逢低購匯」的理性交易行為，有助於人民幣匯率總體穩定和外匯市場平穩運行。

針對近期中美息差迅速收窄甚至「倒掛」，以及境外投資人連續減持人民幣資產，王春英強調，與直接投資等長期穩定性的投資相比，證券投資的特點就是對市場較敏感，且交易便利，流動性也較強，容易出現流入增加或流出。

至於人民幣匯率，王春英表示，今年以來截至4月21日，美匯指數上漲4.2%，歐元、英鎊、日圓對美元貶值幅度都在4至10%之間，人民對美元匯率交易價僅略貶1.2%。從多邊匯率看，中國外匯交易中心的人民幣匯率指數還上漲了2.4%。

因此，她認為，當前人民幣穩健性還是比較好的。此外，從當前人民幣對外匯遠期和期權等衍生產品相關指標看，並沒有隱含明顯的升值或貶值預期。