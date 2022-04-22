綠債認購攻略！教你「零成本」捕捉機會賺到盡！
2022年04月22日 18:24
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港府首批零售綠債將在本月26日重啟認購，不少專家認為它與通脹掛鈎債券(iBond)均屬「另類派錢」，而且保底息率更加碼至2.5厘，在現今通脹高企的環境下乃穩健投資，所以料受大眾熱捧。想以「零成本」認購綠債，財息兼收且賺盡優惠，究竟有何辦法？
綠債全名為「綠色零售債券」，股份代號「04252」，是港府協助具環境效益的項目融資或再融資的定息產品，原理與大家熟識的iBond以及銀色債券相似，年期3年，每手1萬元以及每半年派息一次，所以從投資角度而言，回報穩定又能保本，具有一定吸引力。
參考過往8批iBond的掛牌表現，首日升幅介乎3%至6%不等，以此推算今次綠債首日料有可觀升幅，再者其最低息率較iBond還要高，所以無論「長揸」抑或「短炒」一樣有得諗。舉例說，以「抽5手、中5手」綠債為例，「長揸」每年至少收息1,250元(10,000元 X 2.5% X 5)，累計3年則合共收息3,750元；至於想短線食胡的散戶，假設他們在綠債首日升3%的時候沽貨，亦預期有約千元「袋袋平安」。
除了以上的長短棍策略，懂得用「零成本」認購綠債一樣重要，其中富途證券就提供包括「免認購手續費」、「免孖展利息」、「港股一世免佣」以及「暗盤首日免佣買賣」等「13免」限時加碼優惠，幫助投資者在綠債市場賺到盡。
回顧上一批iBond(04246)認購表現乃史上最好，不僅獲近70萬人認購，總認購金額更有539.48億元。本港線上券商之一的富途證券，當時的認購人數及金額佔全港高達12%及7.5%，亦即是凍結資金高達40億元，成為當時候不少投資者已經選擇富途為認購途徑。富途更允許投資者可以於綠債上市前一晚於暗盤市場進行買賣，或在上市後直接於平台上以市價自由買賣。
富途證券由本月20日至5月6日期間推出限時開戶優惠，與綠債認購期重疊。如果投資者趁機於此時在富途開戶，存款1萬港元並透過孖展認購綠債，即可使用價值高達55元的「孖展免息劵」，變相免息認購之餘，更可享有富途迎新優惠(1股價值約400元的騰訊(00700)股票、600元「基金現金收益券」及300元「股票現金券」) ，間接在買基金或股票的時候獲取額外「回贈」，累計各項優惠總額高達1,355元，趁機多賺一筆「落袋」。想把握今次必賺的投資機會，就記住在本月26日至下月6日認購綠債啦！優惠詳情：https://j.futuhk.com/006eQa
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