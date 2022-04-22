復星醫藥︰已增加重點物料安全庫存量

另外，首席財務官吳曉蕾表示，之前中標「帶量採購」的藥物要大減價，對公司業績的壓力已充分釋放，這個被市場視為利淡的政策也同時降低了銷售費用，因此對盈利衝擊相對可控。之後可能再有一些注射液被納入帶量採購目標，但收入佔比較小，復醫會加快建設徐州和重慶綜合製造基地，以及長沙、徐州和重慶的原料藥基地，強化成本優勢。

她又謂，透過公司推進創新藥和業務國際化，去年內地以外收入按年增長近66.07%至接近135.99億元人民幣(下同)，佔集團整體的比重提高了7.84個百分點。

不過，要留意的是，境外收入恐怕有相當一部分來自公司向香港、澳門和台灣提供逾2,000萬劑「復必泰」疫苗，「復必泰」等抗感染核心產品的銷售額按年跳升1.19倍至85.97億元。

董事長吳以芳表示，復醫目標是5年內把創新品收入佔比達到製藥板塊收入的45%以上。吳曉蕾稱，復醫研發開支升幅會保持與收入增速基本一致，製藥業務的研發開支比率維持在目前的15.5%左右，預期小分子創新藥的貢獻會提升，仿製和一致性評價藥物的貢獻將會下降。