【杜拜贏？】離港的銀行家發現赴星不易　麥樸思也離開

外媒報道，香港作為亞洲金融中心的地位逐漸褪色，新加坡顯而易見應該是贏家。但到目前為止，情勢發展似乎不完全如此。由於更嚴格的簽證規定，招聘的限制和其他繁文縟節的障礙，最近幾個月從香港轉入新加坡的銀行家人數，與其說是滔滔不絕，不如說是涓涓細流。

前對沖基金經理Stephen Diggle說，最近人們更難獲批，新加坡推動「僱用當地人」是真的。他在新加坡住了20年，現在經營一家家族理財室。他說，不可能一口氣調動40人來這裏，因他們不會獲得工作許可。

嚴格的防疫規定及中國日益增長的影響力，削弱了香港對全球金融界的吸引力，原本新加坡可以取而代之，但在其限制下，一些公司被迫將目光投向更遠的地方。一些公司正在返回倫敦或悉尼，另一些則被低稅負吸引到杜拜。

事緣今年2月，新加坡兩年內第二次提高外籍員工的最低工資門檻，以鼓勵公司僱用更多本地人。在2020年，有1200家公司因一系列問題被列入觀察名單，其中包括外國工人佔其勞動力的一半以上。

新加坡還加大了富有的外國人創建理財辦公室的難度，提高了管理當地資產的最低標準和其他足以獲得關鍵稅收優惠的條件。此外，外國勞工的家屬現在需要由公司擔保的簽證才能在新加坡工作，從而關上了簽證持有人配偶尋找兼職工作的大門。

這些舉措似乎正在產生影響：去年發給外國專業人士、經理和高管的簽證數降至161,700份，這是至少自2010年以來的最低水平。

倫敦政治經濟學院經濟表現中心教授Tom Kirchmaier說，如果一個國家想成為全球樞紐，這意味着需要吸引最優秀的人才，因此簽證不能是一個問題。

董事總經理Arv Sreedhar表示，環境不斷變化，促使Atlantic Partners重新考慮將總部從香港遷至新加坡的決定，他正在評估，在拓展歐洲業務後，該公司是否還要重返新加坡。

Sreedhar說，有家庭的人會思考，「我在這裏做甚麼？為甚麼我在一個不友好和不熱情的地方？」他的公司管理大約20億美元。他說，新加坡本可以吸引所有來自香港的人才。

其他公司正在找出解決之道。一家歐洲銀行的一位高管表示，他的公司只能申請短期簽證，將一些員工從香港調離，因為他們難以獲得更長期限的許可。

知情人士說，一些國際銀行和專業服務公司對聘僱當地初級員工的壓力表示失望，因為在當地很難找到合適的人才。勞動力短缺加劇了這種情況，新加坡的失業率降至2.4%，不到香港水平的一半。

新加坡官員堅稱，在新的積分制下，該國設法吸引一流的外籍勞工。然而，它希望同時促進當地就業。

在對新加坡應對疫情的方式非常失望後，新興市場投資老手麥樸思將其總部從新加坡搬到了杜拜。

他上個月在新加坡採取進一步措施放寬限制之前接受採訪時說，不幸的是，香港正在走下坡，正在失去作為金融中心的地位；當然，新加坡也受到疫情的傷害。杜拜正在開始取而代之，並且可能會在未來10年內超過這兩個城市。