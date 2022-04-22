【疫情＋美國放鷹】人民幣兌美元創一年新低

面對近期美元強勢，加上內地防疫相關措施導致貿易受挫，人民幣走勢呈弱，離岸人民幣兌每美元失守6.54關口，低見6.5448，創去年4月以來新低；在岸人民幣兌每美元亦跌穿6.5水平。事實上，離岸人民幣已下跌逾2%，勢創2015年8月匯改以來最大單周跌幅。與此同時，瑞銀調低人民幣兌每美元目標價，料今年中低見6.55水平，即每百港元兌約83.5元人民幣。

瑞銀財富管理投資總監辦公室最新報告表示，基於內地多地出現疫情反彈及面臨經濟增長的挑戰，加上美國聯儲局展示出更鷹派的態勢，故將今年6月人民幣的目標由原來的6.4，下調至6.55兌每美元；9月、12月及明年3月目標則由原來的6.45，下調至6.5。

瑞銀續指，上海等主要城市出現新一輪疫情，封控措施料將令內地第二季經濟活動減弱，零售銷售已明顯受到影響，短期內或進一步疲弱。該行認為，中國人民銀行和政府應推出更大的刺激政策，以抵禦當前的下行風險。不過，中央在提振經濟方面，至今仍相對謹慎，增加短期經濟增長風險，從而令人民幣受壓。

然而，該行不認為內地將會積極推動人民幣貶值以支持經濟，因為在全球市場不確定性的情況下，這將是弊大於利。該行更估計，人民幣兌每美元需要大幅貶值至7算，才能帶來明顯的出口競爭優勢。內地穩健的貿易餘額也表明，人民幣沒有必要大幅貶值，相信匯率只是緩步下行，估計第三季將小幅回升；以貿易加權匯率計，預期人民幣第三季將見頂。

另方面，反映以國際市場為主的離岸人民幣及反映內地市場的在岸人民幣，兩者差價再擴闊，周五(22日)一度相差逾300點子。有交易員解釋，隨着近期人民幣急跌，部分海外對沖基金不再視6.4為人民幣匯率的重要支持位，導致離岸人民幣跌幅持續大過在岸價。吸引部分金融機構繼續押注人民幣貶值。不過，離岸市場尚未掀起投機沽空人民幣熱潮。

分析指，本周押注人民幣匯率下跌的，主要是銀行機構，基於美匯指數持續上升，並迭創過去兩年新高，故相應調低人民幣估值；另外是海外對沖基金看到近期亞太區貨兌美元匯率普遍大幅下跌，認為人民幣很難獨善身，因此加入沽空人民幣陣營。

中美息差迅速收窄導致出現「倒掛」，加上近期境外投資者持續減持人民幣資產，人民幣恐面臨較大貶值和資本流出壓力，國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英解釋，3月下旬債券和股票錄得外資淨流出規模，比中旬下降39%和44%。而4月以來，外資淨流出進一步緩和，部分交易日更恢復淨流入。王氏又強調，近年來內地外匯市場韌性不斷增強，有基礎和有條件適應本輪美國聯儲局的政策調整。

此外，外匯局周五公布的數據顯示，3月份內地銀行結匯1.63萬億元人民幣(下同)，售匯1.46萬億元，結售匯順差1,699億元；首3個月累計結售匯順差3,731億元。另該局又稱，未來內地債券市場開放政策更便利，外資持有佔比具有較大提升空間。