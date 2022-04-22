涉新股集資！《上市規則》修訂方案8月5日起生效

香港聯交所周五(22日)刊發資料文件，概述為因應證監會的《操守準則》內，有關參與簿記建檔及配售活動的發行人及中介人的新操守規定，而對《上市規則》作出的相應修訂。

《上市規則》修訂後新增的規定將適用於在2022年8月5日(生效日期)或之後，就特定類別配售提交的上市申請。

香港交易所上市主管陳翊庭說：「聯交所與證監會緊密合作，確保《上市規則》能反映新準則條文下的新規定。我們期望可藉此提升市場規律性，為市場參與者提供更確切的資訊，從而確保市場持正操作，提升香港作為上市地的吸引力，吸納更多高質素的發行人來港上市。」

《上市規則》的主要修訂內容包括(但不限於)：

如屬首次公開發售，發行人必須在遞交上市申請後兩個星期內委聘整體協調人；如屬主板首次公開發售，則必須在遞交上市申請前不少於兩個月委任保薦人兼整體協調人(其必須與獨立保薦人屬同一法律實體或同一公司集團，兩者的委任亦必須同時作出)；

新申請人必須於遞交上市申請及登載申請版本當日在聯交所網站刊發公告(「整體協調人公告」)，列出所有獲委任的整體協調人的名稱。日後每次再委任多一名整體協調人又或每次終止委聘原有的整體協調人，新申請人須再刊發另一份整體協調人公告。

首次公開發售申請人須協助中介人識別哪些人士在股權分配上按《上市規則》規定須受限制或須獲得聯交所事先同意；及披露及匯報規定，例如以下資料：將向每名整體協調人支付的定額費用；將向所有銀團資本市場中介人支付的總費用(以佔首次公開發售籌集所得款項總額的百分比列示)；將向所有銀團資本市場中介人支付的定額與酌情費用的比例(按百分比計算)。