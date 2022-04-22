【收水時代來臨】美恐狂加息　鎊匯失守1.3關

面對通脹壓力不斷升溫，美國聯儲局主席鮑威爾終於明確表示，將於5月份的聯邦公開市場委員會(FOMC)會議上將討論加息0.5厘，隨時與縮減資產負債表「打孖上」；更有分析預計，FOMC將於6月和7月的會議上各加息0.75厘，「收水」步伐將進一步提速。考慮到英國和歐元區也面臨類似的通脹壓力，預示西方主流經濟體將加快進入貨幣緊縮時代。

鮑威爾出席活動時表示︰「在我看來，稍快一些加息的步伐是合適的。」而對於近日金融資產價格的波動，他認為「市場的反應適當」，又謂不想支持任何特定的「市場定價」。此番言論暗示當局收緊貨幣政策的決心，不會因為股市下跌而停手。他更提到，3月份的FOMC會議紀要顯示，許多官員支持一次或多次半厘幅度的加息，以抑制通脹。

日資券商野村認為，聯儲局打算把加息周期的舉動提前(front-loaded)，盡快把利率提至合適水平，避免薪酬及物價出現「螺旋式上升」；預計當局將在6月及7月的會議上加息分別0.75厘。

雖然單次加息0.75厘的預測尚未有聯儲局官員的言論的支持，惟野村全球市場研究主管Rob Subbaraman解釋︰「在目前高通脹環境下，我們相信聯儲局前瞻指引的性質已經發生改變——正變得更加依賴數據和更靈活。」野村更估計，7月後直至明年5月的6次FOMC會議上，聯儲局還將分別每次加息0.25厘，即屆時聯邦基金利率將升上介乎3.25至3.5厘。

反映利率期貨市場的芝商所FedWatch工具顯示，6月聯邦基金利率升至介乎1.5至1.75厘的機率為84%，意味多數利率期交易員也正在押注6月加息0.75厘。

另邊廂，早於去年底已開始加息的英國同樣未能遏制通脹飆升的勢頭。英倫銀行行長貝利表示，由於英國脫歐，企業對供應短缺問題感到憂，食品價格上漲問題亦令引起不安。他又指，因為物價上升而對實際收入的衝擊，將造成經濟增速放緩；又坦言央行正在通脹與經濟產出之間走鋼線。

數據顯示，英國3月零售銷售按月跌1.4%，撇除物價影響的核心零售銷售亦按月下跌1.1%，皆遠遜預期；4月綜合採購經理人指數(PMI)初值亦回落至57.6，主因是服務業PMI報58.3，製造業的則為55.3，齊齊差過預期。英鎊兌美元周五(22日)失守1.3大關，低見1.2862美元，跌逾1%。

不過相對於英美，歐洲央行似乎更傾向靜觀其變。歐洲央行行長拉加德也坦言，歐元區通脹數字「非常高」，經濟增長面臨下行。惟她強調，歐洲央行的政策重點在於「正常化」，而不是緊縮；又指通脹必須以漸進式的方法來解決，認為需要等待數據來決定下一步行動。

歐元區4月服務業及製造業PMI均勝預期，分別升上57.7及55.3。然而，受累於拉加德的「鴿派」言論，歐元周五低見1.079美元，跌0.42%。