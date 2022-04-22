港豪宅首季價量齊跌　個別樓價按季挫2.7%

受累於變種新冠肺炎大爆發，香港豪宅買賣市場價量齊挫。第一太平戴維斯指出，首季售價逾5,000萬港元豪宅成交大幅下跌至91宗，是2019年第三季後最低，而個別類別的價格更跌達2.7%。

該行發表的2022年第一季香港住宅零售市場報告指出，香港及外圍不確定因素同時打擊豪宅市場氣氛，首季涉額半億元成交，較去年第四季大跌約20%，而5,000萬至1億元豪宅更挫約25%。而1億元以上物業成交，按季錄約9%跌幅。

同時，上季本港大部分地區的豪宅價格均錄得跌幅，當中聯排別墅價格下跌約1.5%，較去年第四季的跌幅，擴大約1.3個百分點。至於港島及新界豪宅樓價，則由升轉跌，上季分別回落約2.1%與2.7%，而九龍也下調約2.1%。

但報告指，傳統豪宅區的住宅用地依然備受追捧，南灣道住宅用地招標成交價創下新高，以平均每方呎樓面地價約62,355元賣出，創紀錄的價格反映發展商繼續看好超級豪宅用地，在中期而言，對該類物業市場的充滿信心。

第一太平戴維斯亞太區研究及顧問諮詢部區域主管盛世民指，雖然本地疫情大致受控，但內地封鎖主要城市將影響中國經濟以及內地高淨值資產人士對香港豪宅的興趣。

該行香港住宅銷售、發展及投資部資深董事及部門主管黎漢群則稱，本年度賣地計劃顯示，政府推出的13幅住宅用地中，僅有5幅為非滾存用地。其中環角道豪宅地，地積比率兩倍，主要將用作發展為住宅及小量洋房。她預期，該地皮年度下半年推出時，將備受市場關注。