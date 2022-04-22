【制裁威力】俄國恐逆工業化　今年底重返「原始時代」？

外媒報道，俄羅斯央行的經濟學家預計，由於美國及其盟國制裁俄羅斯對烏克蘭的入侵，在重要產品及技術方面實施封鎖，俄羅斯面臨非常嚴重和長期經濟萎縮，伴隨更高通脹和生活水平下降。

俄羅斯央行研究部的這份報告是自戰爭爆發以來，對國民經濟前景最為詳細的公開表述。報告警告，經濟萎縮的深度可能相當大，走出低谷可能要很長時間。

央行將在4月29日舉行利率會議，會後將發布最新預測。央行研究部的預測並不總是與官方的預測相符。但央行周四(21日)發布的分析師調查顯示，對今年經濟萎縮的預期已經惡化至9.2%，並料通脹到2022年底達到22%。

該報告的展望與克里姆林宮的樂觀預測相反，後者預測俄羅斯已經熬過制裁最艱難的日子，其經濟將更強勁。央行研究部的報告甚至預測會出現1990年代劇變時期的一些現象。

研究部表示，當前的經濟衰退具有轉型性和結構性特徵，在所有假設情境下的衰退程度和持續時間都將大於上一次(2020年防疫封鎖導致的衰退)。報告表示，數百家國際公司由俄羅斯撤離，或產生比直接制裁更大的影響。

目前，經濟放緩主要體現在企業調查中，因為在2月24日入侵前積累的庫存尚未耗盡。但報告稱，這種平靜不會持續很久，因為制裁切斷供應鏈，俄羅斯公司費盡心思尋找無法進口的零組件。隨着時間的推移，機械和設備將因缺乏備件而老化，從而降低效率。

報告稱，企業放緩將帶來需求下降、裁員和收入減少，進而進一步削弱經濟。國內產量不太可能大幅增長以彌補現階段的不足。進口，特別是消費品的進口，將轉向1990年代的「倒爺貿易」——俄羅斯人飛去中國、土耳其和其他市場，帶回商品進行販賣。

報告也稱，通脹「勢必會短暫加速」，產出、收入和就業最嚴重的萎縮「可能會在2022年底發生」。

在此之後，隨着企業尋求不受制裁限制的替代技術，將開始數年的「逆工業化」，「所產設備的技術和經濟效率將低於當下。」