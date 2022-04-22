【市場關注】日圓乏力彈　央行拒評會否干預

日圓連貶多日，市場屢傳日本央行出手干預。日媒引述當地政府官員指，日本財務大臣鈴木俊一和美國財長耶倫在進行雙邊會議期間，討論了聯手干預匯市的可能性。消息傳出後，日圓兌每美元匯價一度反彈至127.75，惟後勁不繼，之後又再回落到128.5水平。

日媒引述鈴木俊一稱，與耶倫討論了七國集團(G7)對外匯市場的看法，並將根據(現行)協議做出回應。據現行G7外匯市場協議規定，儘管過度波動可能會對經濟產生負面影響，匯率仍應由市場決定。

不過，就市場高度關注的日本是否會直接干預日圓貶值問題，鈴木俊一拒絕置評。他表示，兩人的會談重心在於兩國經濟狀況，而非針對日圓匯價的擔憂。其表態顯然難為日圓注入「強心針」，因此日圓目前反彈幅度有限。此外，市場對於下周日本央行議息會議亦備受關注。不過，調查顯示，經濟學家普遍預計日央行將按兵不動。

至於長期低迷的日本通脹上月有起色，日本3月份消費物價指數(CPI)按年升1.2%，創2018年10月以來新高，符合市場預期。扣除生鮮食品價格的核心CPI按年升0.8%，創兩年多以來新高。其原因主要是原油價格飆漲，導致電費攀升，加上原材料價格上漲，也造成食品價格上揚。受到日圓貶值和海外需求增加影響，進口牛肉價格年增10.4%，進口食用油價格年增34.7%。