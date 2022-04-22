【糧價金屬樣樣升】美應對通脹　對華貿戰或降溫

美國通脹急飆勢令聯儲局提速加息，同時有機會使中美貿易戰降溫。美國白宮副國安顧問辛格(Daleep Singh)稱，為抑制通脹，美國或會下調一些中國非戰略性商品的關稅，例如單車或服飾等。據悉，美國貿易代表戴琪已重啟豁免程序，可能降低部分中國商品關稅，惟不會大批取消。中國昨則宣布會進一步加大出口退稅支持力度，促進外貿平穩發展。

事實上，供應鏈問題困擾各地，確實需要解除貿易壁壘。供應鏈數據提供商project44發布截至4月18日的數據顯示，中國封鎖措施已導致貨櫃進口平均要等待12.1天，才有貨櫃車提貨並運至目的地，大幅高於3月28日的4.6天。美國西海岸港口營運商也透露，中國封控措施令貿易流動停滯，一旦工廠復產，貨物將爭先恐後湧入，可能會使美國海運陷困。目前貨物從亞洲工廠運抵美國倉庫平均需時111天，為2月中旬以來最長，更是2019年以來的兩倍多。

供應斷鏈礙及各類商品運輸，加上俄烏戰事影響供給，有「穀物三寶」之稱的玉米、小麥及大豆價格居高不下，近日在內地大連交易的玉米期貨創下每噸3,025元人民幣的歷史新高；小麥價格繼續高於玉米，兩者價差達每噸340元人民幣。大豆更需依賴進口，市傳中國買家周三(20日)購入了10船美國與巴西大豆、周四(21日)又購入了6船，推高國際大豆價格報每蒲式耳1,732.5美仙，處於近十年高位。

銅供給則受佔全球產量達28%的智利罷工影響，澳洲礦業巨頭必和必拓料截至6月底止的2022財年銅產量按年降10%。油價方面，市場擔心聯儲局加快「收水」會令經濟放緩，從而打擊需求，紐約期油周五(22日)低見每桶101.22美元，布蘭特期油低見105.8美元，皆跌逾2%。

另外，評級機構標普旗下標普全球市場財智發表報告指出，由於多國持續加息的幅度擴大，料會使金價受壓，今年底恐跌至每安士1,825美元。紐約期金周五低見1,943美元，跌0.2%。