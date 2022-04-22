減價賣樓持續　港島鐵路上蓋劈130萬沽出

港鐵站上蓋物業都要減價吸客，西灣河欣景花園套三房戶，3月以約1,050萬元放盤，累減約130萬元後，終以920萬元沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯佘錦驊透露，西灣河欣景花園1座中層B室，實用面積約652方呎，套三房間隔，3月以約1,050萬元放盤，近日叫價降至約980萬元，再多減60萬元，累減約130萬元，終以920萬元易手，呎價約14,110元。

●中原白志華表示，堅尼地城太生大廈低層C室，實用面積約309方呎，兩房間隔，以505萬元易手，呎價約16,343元，新買家屬為用家，見單位附有近40萬元裝修，可即買即住而入市。

●美聯黃建軍稱，北角威景臺中層1室，實用面積約700方呎，望山景及海景，外區客特意遷居以方便子女上學，斥資1,423萬元購入作換樓自用，呎價約20,329元。

●中原施志鋼表示，鰂魚涌栢蕙苑4月錄約3宗買賣，屋苑寧柏閣中層G室，實用面積約589方呎，兩房間隔，望園景，以940萬元易手，呎價約15,959元，新買家屬於用家，見屋苑靠近柏架山山徑，方便行山，即決定承接。

●中原鄭俊輝指，柴灣華裕閣低層D室，實用面積約398方呎，兩房間隔，望內園景，叫價520萬元，後因疫情關係調整價錢，減價以463萬元易手，呎價約11,633元，新買家屬於同區上車客。

●世紀21Q動力招潔冰表示，小西灣藍灣半島5座極高層G室，兩房設計，眺望山景及海景，實用面積約452方呎，以838萬元售出，呎價約18,540元，原業主早於2001年7月以245萬元向發展商一手購入，持貨約21年帳面獲利近600萬元。

－－－－－

九龍區

●中原馮健平指，荔枝角美孚新邨2期百老匯街48號中層C室，實用面積約820方呎，套三房間隔，望街景，最初開價1,050萬元，現以1,038.8萬元成交，呎價約12,668元，新買家為同區換樓客，可承做高成數按揭，議價後即決定入市自用。

●香港置業曾家輝表示，長沙灣泓景臺4月暫錄得12宗買賣，包括1座高層F室，實用面積約479方呎，兩房間隔，望山景，以約900萬元放盤約9天，外區首置客經議價後，獲減價至883萬元購入，呎價約18,434元。

●中原黃家全透露，西南九龍君滙港5座高層H室，實用面積約482方呎，兩房間隔，最初開價1,100萬，調整叫價至1,030萬元即獲買家洽購，放盤僅8天，最終以950萬元易手，呎價約19,710元。

●中原袁顯岸稱，紅磡黃埔花園4月暫錄約21宗買賣，平均實用呎價約16,323元，屋苑7期1座中層D室，實用面積約763方呎，套三房間隔，另設儲物房，以1,338萬元成交，呎價約17,536元。

●美聯殷勒麟表示，紅磡都會軒2座低層16室，實用面積約474方呎，兩房間隔，原業主為外籍室內設計師，單位擁裝修設計，由於要陪伴子女到外國升學，所以沽貨離場，吸引外區用家即日決定承接，成交價920萬元，呎價約19,409元。

●世紀21富山劉倩彤指，牛池灣峻弦2座高層D室，實用面積約497方呎，兩房間隔，望山景，叫價為900萬元，最終減價54萬元，減幅約6%，以846萬元成交，呎價約17,022元。

●香港置業吳仁傑稱，啟德OASIS KAI TAK第2座高層E室，實用面積約557方呎，兩房間隔，望內園景，以約1.9萬元放租約兩星期後，減價1,000元，以1.8萬元租出，呎租約32.3元，新租客為外籍夫婦，睇樓兩次後決定承租。

－－－－－－

新界區

●中原王文彬指，東涌區4月暫錄約45宗二手買賣，海堤灣畔2座極高層C室，實用面積約521方呎，享海景，去年底叫價878萬元，上月降價至800萬元，最終售770萬元，呎價約14,779元，新買家為上車客，見近期成交轉旺，睇樓數日即決定承接。

●美聯熊建明表示，馬灣珀麗灣12座低層H室，實用面積約537方呎，兩房間隔，享內園景，港島的買家睇樓後即日還價，經數次議價後，累減5%至608萬元市價成交，呎價約11,322元。

●利嘉閣曾定杰透露，房協青衣綠悠雅苑2座低層E室，實用面積約535方呎，兩房間隔，第二市場以645萬元易手，呎價約12,056元，原業主一手買入單位，現時已經移民，於一年前在網上放盤，累減60萬元後易手。

●利嘉閣梁均耀稱，青衣海欣花園6座高層D室，實用面積約471方呎，兩房間隔，望海景，以782萬元易手，呎價約16,603元，新買家為年輕情侶，安排當日中午睇樓，見單位可遠望維港煙花海景，黃昏時再與家人視察並即場議價成交。

●中原麥耀倫表示，荃灣綠楊新邨J座中層3室，實用面積約445方呎，兩房間隔，開價725萬元，在買家積極還價下，最終減至708萬元沽出，呎價約15,910元，減幅約2%，新買家為上車客。

●美聯鍾家豪指，荃灣翠豐臺5座高層D室，實用面積約450方呎，兩房間隔，開價約718萬元，用家預約於午飯時間上門睇樓，即時致電家人，相約於下班後再次參觀，即場與原業主還價，放盤20小時終以704.8萬元成交，呎價約15,662元。

●祥益林英傑表示，屯門御海灣1座中層G室，實用面積約437方呎，兩房間隔，區內客見屋苑為區內最新入伙的樓盤，可即租即住，業主調整租金，減租500元，遂便決定以月租1.6萬元租入，呎租約36.6元。

●祥益稱，屯門䨇寓北翼中層D室，實用面積約268方呎，開放式間隔，區內客見屋苑屬區內半新盤之一，附發展商裝修，擁全海景，加上業主有300元的議價空間，決定以1.07萬元租入，呎租約39.9元。

●美聯梁磊昇透露，屯門聚康山莊5座中層E室，實用面積約428方呎，兩房間隔，買家從九龍到屯門睇樓，見單位有企理裝修，可以立即入住，決定以618萬元入市，呎價約14,439元。

●美聯梁浩文指，屯門居屋景峰花園2座中層E室，實用面積約399方呎，兩房間隔，用家斥資435萬元於已補價自由市場購入，呎價10,902元。

●祥益黃慶德表示，屯門新屯門中心8座低層H室，實用面積約597方呎，三房間隔，同屋苑換樓客因原住所景觀只可望樓景，決定換樓，見原業主叫價由4月初680萬元，累減22萬元，決定以658萬元購入上址自用，呎價約11,022元。

●中原譚永康稱，元朗加州花園剛錄4月首宗買賣，屋苑海棠徑單號屋，實用面積約1,014方呎，開價約1,250萬元，議價後以1,100萬元沽出，呎價約10,848元，新買家為用家。

●中原陳敬天表示，粉嶺上水區4月暫錄約110宗買賣，超越上月全月錄約65宗，其中粉嶺碧湖花園錄約11宗，包括6座高層C室，實用面積約441方呎，兩房間隔，開價約590萬元，議價後以570萬元獲承接，呎價約12,925元。

●美聯熊正透露，粉嶺牽晴間11座高層E室，實用面積約385方呎，區內客早前於網上物色心儀單位，再預約上門睇樓，雙方零議價下，最終以580萬元成交，呎價約15,065元。

●美聯林錦華稱，粉嶺御庭軒錄本月首宗買賣，單位為6座中層G室，實用面積約460方呎，兩房間隔，望內園及泳池景，買家看好北部都會區潛力，原業主原先叫價700萬元，累減約6%至657萬元成交，呎價約14,283元。

●中原方翰達指，大埔太湖花園4月暫錄約1宗買賣，屋苑最新錄6座中層B室，實用面積約355方呎，兩房間隔，叫價約560萬元，議價後以530萬元沽出，呎價約14,930元，新買家為用家。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田居屋愉田苑A座高層2室，實用面積約483方呎，兩房間隔，望園景，已補價自由市場原先叫價710萬元，放盤5個月，減價112萬元，減幅達15.8%，以598萬元沽出，呎價約12,381元。

●中原黎宗文稱，沙田第一城本周末睇樓量升約20，屋苑4月暫錄約30宗買賣，按月增約1.3倍，屋苑26座低層C室，實用面積約326平方呎，兩房間隔，早前叫價約580萬元，3月減至560萬元，日前議價後以523萬元易手，呎價約16,043元。

●中原陳鴻霆表示，馬鞍山區44月暫錄約120宗二手買賣，對比上月同期升1.1倍，其中銀湖．天峰2座中層B室，實用面積約684方呎，三房間隔，開價約1,150萬元，議價後以1,068萬元易手，呎價約15,614元，新買家為用家。

●世紀21奇豐黎健峯透露，馬鞍山海濤居3座中層D室，實用面積約654方呎，三房間隔，望海景，原先開價1,038萬元，放盤半年，終以1,030萬元成交，呎價約15,749元。

●世紀21奇豐趙詠欣指，馬鞍山海栢花園5座高層E室，實用面積約388方呎，兩房間隔，原先開價760萬元，放盤3個月，減價40萬，終獲買家以720萬元承接，呎價約18,557元。

●世紀21奇豐黃宗信表示，馬鞍山雅典居9座中層A室，實用面積約727方呎，三房間隔，享海景，連車位放盤叫價1,050萬元，放盤1個月，其後調整至1,030萬元沽售，呎價14,168元。

●世紀21奇豐廖振雄透露，西貢泰湖閣雙號屋中層戶，三房間隔，望樓景，以610萬元成交，原業主於2010年1月以260萬元購入上址，至今持貨約12年多帳面獲利350萬元，單位期內升值約1.35倍。

●中原黃仕斌指，將軍澳維景灣畔7座高層F室，實用面積約646方呎，套三房間隔，去年10月開價1,300萬元，累減97萬元，以1,203萬元易手，呎價約18,622元，新買家為同區業主，見近日樓市起動，議價收窄，決定加快換樓。

●中原柯勇稱，將軍澳4月暫錄259宗二手買賣，按月升約92%，蔚藍灣畔7座高層E室，實用面積約510方呎，兩房間隔，望市景，以885萬元易手，呎價約17,353元。

●利嘉閣溫錦駒表示，將軍澳SAVANNAH第5A座高層D室，實用面積約504方呎，兩房間隔，望河景，成交價983萬元，呎價約19,504元，屋苑現時約有35個放盤，叫價1,000萬元起。

●世紀21將軍澳魏仕良稱，將軍澳居屋廣明苑F座高層12室，實用面積約535方呎，兩房間隔，上月於已補價自由市場放盤叫價698萬元，獲外區買家以669萬承接，減價29萬元，減幅約4%，呎價約12,505元。

－－－－－－