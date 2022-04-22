美國勢急加息　金管局憂香港走資加劇樓價不穩

本港新冠肺炎疫情緩和，加上社交距離限制逐漸放寬，香港第二季經濟有望恢復。香港大學研究預期，第二季實質本地生產總值(GDP)將按年增0.9%。不過，金融管理局總裁余偉文警告，美國聯儲局傾向更進取地收緊貨幣政策，影響或波及亞洲市場，香港所面對的風險亦在增加。

港元匯價向下，周五最低見7.8469，為2019年8月底以來最低。法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷指，港匯轉弱，但一個月港元拆息(HIBOR)上月高見0.32厘後轉跌，沒有跟隨銀行間同業拆息(LIBOR)上漲，目前於0.19厘左右，顯示量化寬鬆後有大量流動性進入香港，以及最近資金外流下，港元需求疲弱。但隨着聯儲局加快加息，未來數月一個月HIBOR有機會升至0.35厘。

余偉文則表示，受聯繫匯率制度影響，當美元利率急速上升，港美息差擴大，有機會出現大量資金外流、本地流動性收窄、企業面對融資壓力，以及樓價下跌等風險，香港經濟剛從疫情打擊下復甦，難以承受大衝擊。若出現資金外流，金管局將預留工具應對。

他續指，本港主要依賴財政政策刺激經濟，需密切注意歐美市場加息情況。據過往經驗，港息將緩慢追上美息，市場暫未出現聯儲局退市恐慌，且其向市場釋出貨幣政策的信號良好，亞洲經濟體財政狀況仍穩健。

吳卓殷亦指出，聯儲局加息對非美國市場影響無可避免，料金管局需出手干預，宏觀局勢不穩和內地監管狀況未見改善料仍將持續困擾本港市場，減低投資吸引力，資金流出機會較大。長期而言，政府政策亦重要，望能推行有利企業在港運作政策，如跨境業務等，以免資金流向新加坡等其他市場。

另一方面，香港大學公布今年第二季宏觀經濟預測報告，預料本港今年第二季實質GDP達6,785.56億元，私人及政府消費開支分別按年增1.8%及3%，至4,755.86億及852.73億元，其餘所有經濟活動料將錄跌幅，綜合消費價物指數料按年增1.6%。隨着疫情防控措施陸續放寬，次季失業率料按季下降0.6個百分點，至4.4%，預測全年經濟增長1.6至2.6%。

此外，財富管理公司Atlantic Partners Asia Capital表示，資金正向新加坡流向，主因香港前景令人失望，無意中利好新加坡。不過，外媒報道，雖然近年新加坡一直與本港搶人才，惟要取得新加坡工作簽證門檻不低。受疫情影響，去年該國發出給外國專業人士及管理層簽證僅有16.17萬個，乃逾10年來最少。為保障當地人就業，新加坡2月更調整了高技術外國人簽證規定，包括提高最低工資門檻，並引入與英國及加拿大相似的積分制度等。

倫敦大學經濟學院教授Tom Kirchmaier表示，若希望吸納人才，需有足夠的吸引力，簽證不可成為阻礙人才的問題。有「新興市場之父」之稱的投資名家麥樸思則表示，近期將旗下公司總部從新加坡搬到杜拜，更預計杜拜將在未來10年超越新加坡和香港。