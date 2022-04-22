多個新盤齊發搶客　錦上路站項目提價加推

一手市場多盤齊發，錦上路站項目首日收逾1,500票，發展商趁勢提價加推138伙。而第5波疫情後、首個大型銷售活動於周六(23日)展開，啟德新盤將首輪發售308伙。

●錦上路站柏瓏I首日收逾1500票

新加推單位實用面積介乎339方呎至763方呎，包括31個一房單位，81個兩房及26個三房單位。售價方面，扣除最高16%折扣優惠後，折實售價介乎615.3萬元至1,430.1萬元，折實呎價約16,376元至19,616元。今批入場單位為第1期第5座2樓B1室，實用面積339方呎，一房間隔，折實呎價為18,150元。

信和置業營業部集團聯席董事田兆源稱，截止昨日下午7時半，該盤收逾1,500票，預計最快下周末開售。入票的準買家有約七成為用家，三成屬投資者。按首兩張價單合共306伙計，暫超額認購近4倍。

●啟德MONACO MARINE明開售

第5波疫情後推出的首個新盤即將開售。會德豐地產旗下的啟德MONACO MARINE，將在周六(23日)於尖沙咀香港太子酒店作首輪銷售，發售308伙。項目今日(22日)下午5時截票，最終接獲4,148票。

上述即將發售的單位當中，有306伙會以價單形式發售，餘下2伙天際平台特色單位則會招標發售。價單發售的306個單位，按最高12%折扣優惠計，折實售價介乎796.4萬元至2,040.6萬元，折實呎價由23,170元至28,823元。

●旺角利奧坊‧壹隅周日起收票

●日出康城SEA TO SKY錄10宗終止交易

長實地產投資董事郭子威對此回應表示，上述涉及的單位為買家因個人財務問題，未能按時完成交易，故被取消交易。單位涵蓋兩房至四房，將準備短期內以現樓形式重售。他對於今年整體市況感到樂觀，預計樓市會有5%的上下波幅。

●沙田畢架．金峰錄大手買家斥逾6,580萬連購2伙

單位分別為第1座地下A及B室，A室的實用面積為1,548方呎，三套房連儲物室間隔，連532方呎花園，成交金額為3,405.6萬元。而B室的實用面積為1,443方呎，同為三套房間隔，以3,174.6萬元成交。據悉，兩個單位均由同一組買家購入自住，共涉6,580.2萬元。此外，該盤至今已累計沽出27伙 套現逾5.3億元。

●筲箕灣形薈終止交易單位提價重新發售

而發展商同時修改價單，將該單位定價由848萬元，上調近22%至1,032.7萬元，另提供8%折扣優惠，並有其他現金回贈。

●觀塘凱滙本月累沽12伙 連天台戶售1,848萬元

信和置業旗下觀塘凱滙餘貨交投步伐加快，最新透過招標沽出第1座50樓C室，實用面積765方呎，三房間隔，連616方呎天台，成交價為1,848.72萬元，呎價約24,166元。資料顯示，該盤本月至今累沽12伙。

●元朗Grand YOHO連平台四房戶招標售2,593萬元

●屯門OMA OMA複式花園戶招標售2,508萬元

●睿峰下月安排業主收樓

鼎珮集團持有的長沙灣睿峰(前稱為恆大‧睿峰)公布，已成功獲批滿意紙，預計將於今年5月交樓入伙，項目尚餘單位亦正積極籌備以現樓形式推出。項目代表董事總經理陳玉成表示，預計將於5月發信通知買家收樓入伙。團隊稍後即將展開交樓程序及安排，正籌備開放現樓示範單位，以現樓形式推售，將公布最新銷售部署。據悉，該盤累積售出223伙，銷售金額逾19億元。

●啟德維港1號兩房交易未有進展