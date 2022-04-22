多個新盤齊發搶客 錦上路站項目提價加推
2022年04月22日 22:04
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一手市場多盤齊發，錦上路站項目首日收逾1,500票，發展商趁勢提價加推138伙。而第5波疫情後、首個大型銷售活動於周六(23日)展開，啟德新盤將首輪發售308伙。
●錦上路站柏瓏I首日收逾1500票
由信和置業(00083)、嘉華國際(00173)及中國海外發展(00688)合作發展的元朗錦田南錦上路站柏瓏I加推涉及138伙的第2張價單，折實平均呎價約17,988元。發展商表示，新一批單位輕微提價0.5%至1%。
新加推單位實用面積介乎339方呎至763方呎，包括31個一房單位，81個兩房及26個三房單位。售價方面，扣除最高16%折扣優惠後，折實售價介乎615.3萬元至1,430.1萬元，折實呎價約16,376元至19,616元。今批入場單位為第1期第5座2樓B1室，實用面積339方呎，一房間隔，折實呎價為18,150元。
信和置業營業部集團聯席董事田兆源稱，截止昨日下午7時半，該盤收逾1,500票，預計最快下周末開售。入票的準買家有約七成為用家，三成屬投資者。按首兩張價單合共306伙計，暫超額認購近4倍。
●啟德MONACO MARINE明開售
第5波疫情後推出的首個新盤即將開售。會德豐地產旗下的啟德MONACO MARINE，將在周六(23日)於尖沙咀香港太子酒店作首輪銷售，發售308伙。項目今日(22日)下午5時截票，最終接獲4,148票。
上述即將發售的單位當中，有306伙會以價單形式發售，餘下2伙天際平台特色單位則會招標發售。價單發售的306個單位，按最高12%折扣優惠計，折實售價介乎796.4萬元至2,040.6萬元，折實呎價由23,170元至28,823元。
●旺角利奧坊‧壹隅周日起收票
恒基地產(00012)旺角利奧坊‧壹隅，昨日公布首張價單。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，項目今(22日)起開放示位予公眾參觀，周日(24日)起開始收票，最多可「一客三食」，即一組買家連購3伙。該盤將視乎市場反應考慮加推單位，預計下周將落實銷售安排，最快下月初展開首輪推售。項目特別邀得女星鄧麗欣（Stephy）親臨展銷廳拍攝宣傳短片，並於日內上載到社交平台。韓家輝稱，十分期待短片出爐。
●日出康城SEA TO SKY錄10宗終止交易
有個別新盤錄得交易告吹。長實集團(01113)旗下將軍澳日出康城SEA TO SKY，錄得10宗終止個案。據項目成交紀錄冊顯示，上述10宗個案成交價介乎790.7萬元至1,967.9萬元，涉及總金額逾1.31億元。當中，3座43樓A室，為實用面積1,054方呎的四房單位，於去年5月以1,967.9萬元沽出，當時呎價約18,671元，惟交易周五(22日)已終止。
長實地產投資董事郭子威對此回應表示，上述涉及的單位為買家因個人財務問題，未能按時完成交易，故被取消交易。單位涵蓋兩房至四房，將準備短期內以現樓形式重售。他對於今年整體市況感到樂觀，預計樓市會有5%的上下波幅。
●沙田畢架．金峰錄大手買家斥逾6,580萬連購2伙
遠東發展(00035)發展的沙田大埔公路豪宅項目畢架．金峰，錄得大手買家斥資逾6,580萬元連購2伙地下特色戶，呎價22,000元再刷新項目紀錄。
單位分別為第1座地下A及B室，A室的實用面積為1,548方呎，三套房連儲物室間隔，連532方呎花園，成交金額為3,405.6萬元。而B室的實用面積為1,443方呎，同為三套房間隔，以3,174.6萬元成交。據悉，兩個單位均由同一組買家購入自住，共涉6,580.2萬元。此外，該盤至今已累計沽出27伙 套現逾5.3億元。
●筲箕灣形薈終止交易單位提價重新發售
新鴻基地產(00016)旗下筲箕灣形薈上載銷售安排，將早前終止交易的第1B座26樓E室，以先到先得形式於下周二(26日)起重新發售。該單位實用面積359方呎，一房間隔，曾於2017年3月以771.68萬元沽出，當時呎價約21,495元，惟交易於上月31日終止，現時重新安排發售。
而發展商同時修改價單，將該單位定價由848萬元，上調近22%至1,032.7萬元，另提供8%折扣優惠，並有其他現金回贈。
●觀塘凱滙本月累沽12伙 連天台戶售1,848萬元
信和置業旗下觀塘凱滙餘貨交投步伐加快，最新透過招標沽出第1座50樓C室，實用面積765方呎，三房間隔，連616方呎天台，成交價為1,848.72萬元，呎價約24,166元。資料顯示，該盤本月至今累沽12伙。
●元朗Grand YOHO連平台四房戶招標售2,593萬元
新鴻基地產(00016)旗下元朗Grand YOHO第二期，最新以招標形式沽出第3座6樓E室，實用面積1,060方呎，四房間隔，連304方呎平台，成交價為2,593.62萬元，呎價約24,468元。
●屯門OMA OMA複式花園戶招標售2,508萬元
永泰地產(00369)旗下屯門OMA OMA，周五(22日)以招標形式沽出1伙地下複式花園單位。該公司執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖稱，上述為第1A座地下B室，實用面積1,371方呎，採四房兩套房連工人套房間隔，連660方呎花園及60方呎平台，成交價為2,508萬元，呎價約18,293元。
●睿峰下月安排業主收樓
鼎珮集團持有的長沙灣睿峰(前稱為恆大‧睿峰)公布，已成功獲批滿意紙，預計將於今年5月交樓入伙，項目尚餘單位亦正積極籌備以現樓形式推出。項目代表董事總經理陳玉成表示，預計將於5月發信通知買家收樓入伙。團隊稍後即將展開交樓程序及安排，正籌備開放現樓示範單位，以現樓形式推售，將公布最新銷售部署。據悉，該盤累積售出223伙，銷售金額逾19億元。
●啟德維港1號兩房交易未有進展
中國海外發展(00688)位於啟德舊機場跑道區的維港1號，錄得1宗交易告吹個案。該盤的1B座11樓A室，實用面積454方呎，兩房間隔，原於本月12日以1,138.4萬元成交，呎價約25,075元。不過，據項目成交紀錄冊顯示，交易於簽訂臨時買賣合約後未有進展。