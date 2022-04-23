聯儲「收水」惹憂！道指跌幅擴至逾600點　

市場憂美國聯儲局連環大手加息，推動美滙指數升至逾2年高位，一度高見101.33。美國股市周五(22日)中段跌幅擴大，道指現報34,135點，跌657點或1.89%；標指報4,308點，跌85點或1.94%；納指報12,927點，跌247點或1.88%。

受聯儲局加快「收水」、俄烏戰局未明等因素影響，投資者對於股市愈發謹慎。Refinitiv Lipper數據顯示，截至周三(20日)止一周，全球股票基金共錄得152.1億美元(1,186.38億港元)的淨流出，是去年12月以來最大的撤資規模。其中，美國股票基金更錄得160.6億美元的淨流出，歐股基金亦流出13.5億美元；唯獨亞洲股票基金獲淨買入14.1億美元。

在加息預期影響下，全球債券基金單周亦錄得127.6億美元的淨流出，中短期債券基金、高收益債券基金分別淨流出54.5億美元及27.6億美元。

備受市場關注的Twitter收購風波據報有新進展。外媒引述消息人士稱，SpaceX行政總裁馬斯克正與私募股權巨頭Thoma Bravo就合作收購Twitter進行商談，這或對提出有約束力的收購要約至關重要。此前馬斯克曾表示，他已準備465億美元的債務和股權融資來進行收購，並正在考慮直接向股東提出收購要約。Twitter最新報48.34美元，升2.68%。

另外，電訊服務商Verizon公布截至3月底止季度業績，期內收入按年升2.09%至335.54億美元；惟純利下跌12.67%至45.8億美元，主因是期內有合計約15億美元的單次特殊項目虧損入帳，其中包括約12億美元的早期債務贖回成本。公司上季無線電話月費用戶按季減少3.6萬，扭轉了此前連續三季的增長勢頭，其股價急跌6.13%，報51.64美元。

信用卡公司美國運通上季淨收入117.68億美元，按年增長20.83%，主要受惠於年青消費者及中小企業支出增加。不過因為用戶回贈獎勵成本及營銷開支增加，純利反而按年下跌6.21%至20.69億美元；對應每股盈利2.73美元，仍好過預期，其股價全日跌1.37%。