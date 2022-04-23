東方日報B1：幣策兩極　美息勢急漲　人幣一年弱

通脹壓力不斷升溫，美國聯儲局主席鮑威爾終於明確表示，將於5月份的聯邦公開市場委員會(FOMC)會議上將討論加息0.5厘，隨時與縮減資產負債表「打孖上」；更有分析預計，FOMC將於6月和7月的會議上各加息0.75厘，即3個月上調兩厘，「收水」步伐將進一步提速。考慮到英國和歐元區也面臨類似的通脹壓力，預示西方主流經濟體將加快進入貨幣緊縮時代。

鮑威爾出席活動時表示︰「在我看來，稍快一些加息的步伐是合適的。」而對於近日金融資產價格的波動，他認為「市場的反應適當」，又謂不想支持任何特定的「市場定價」。此番言論暗示當局收緊貨幣政策的決心，不會因為股市下跌而停手。他更提到，3月份的FOMC會議紀錄顯示，許多官員支持一次或多次半厘幅度的加息，以遏制通脹。

日資券商野村認為，聯儲局打算把加息周期的舉動提前(Front-loaded)，盡快把利率提至合適水平，從而避免薪酬及物價出現「螺旋式上升」；預計當局將會在6月及7月的會議上分別加息0.75厘。雖然單次加息0.75厘的預測尚未有聯儲局官員言論的支持，惟野村全球市場研究主管Rob Subbaraman解釋︰「在目前高通脹環境下，我們相信聯儲局前瞻指引的性質已經發生改變——正變得更加依賴數據和更靈活。」野村更估計，7月後直至明年5月的6次FOMC會議上，聯儲局還將分別每次加息0.25厘，即屆時聯邦基金利率將升上介乎3.25至3.5厘。

反映利率期貨市場的芝商所FedWatch工具顯示，6月聯邦基金利率升到介乎1.5至1.75厘的機率為84%，意味多數利率期交易員也正在押注6月加息0.75厘。

另邊廂，早於去年底已開始加息的英國同樣未能遏制通脹飆升的勢頭。英倫銀行行長貝利表示，由於英國脫歐，企業對供應短缺問題感到擔憂，食品價格上漲的問題亦引起不安。他續指出，因為物價上升而對實際收入所帶來的衝擊，將會造成經濟增速放緩。他又坦言，該央行正在通脹與經濟產出之間走鋼線。

數據顯示，英國3月零售銷售按月跌1.4%，撇除物價影響的核心零售銷售亦跌1.1%，皆遠遜市場預期；4月份綜合採購經理指數(PMI)初值亦回落至57.6，主要原因是服務業PMI報58.3，製造業的則為55.3，齊齊差過市場預期。英鎊兌美元周五失守1.3大關，低見1.2862美元，跌超過1%。

不過，相對於英美，歐洲央行似乎更傾向靜觀其變。該行行長拉加德坦言，歐元區通脹數字「非常高」，經濟增長面臨下行。惟她強調，歐洲央行的政策重點在於「正常化」，而不是緊縮；又指通脹必須以漸進式的方法來解決，認為需要等待數據來決定下一步行動。

歐元區4月服務業及製造業PMI均勝預期，分別升上57.7及55.3。然而，受累於拉加德的「鴿派」言論，歐元周五(22日)低見1.079美元，跌0.42%。美匯指數則高見101.07，繼續創下逾兩年新高。

另方面，面對近期美元強勢，加上內地防疫相關措施導致貿易受挫，人民幣走勢呈弱，離岸人民幣兌每美元失守6.54關口，低見6.5416，跌600點子，創去年4月以來新低；在岸人民幣兌每美元亦跌穿6.5水平。事實上，離岸人民幣已下跌逾2%，勢創2015年8月匯改以來最大單周跌幅。與此同時，瑞銀調低人民幣兌每美元目標價，料今年中低見6.55水平，即每百港元兌約83.5元人民幣。

瑞銀財富管理投資總監辦公室最新報告表示，基於內地多地出現疫情反彈及面臨經濟增長的挑戰，加上美國聯儲局展示出更「鷹」派的姿勢，故將今年6月人民幣目標由原來的6.4兌每美元，降至6.55；9月、12月及明年3月目標則由原來的6.45，下調至6.5。

瑞銀指，上海等主要城市出現新一輪疫情，封控措施料將令內地次季經濟活動減弱，零售銷售已受影響，短期或進一步疲弱。中國人民銀行和政府應推出更大的刺激政策，以抵禦當前的下行風險。惟中央在提振經濟方面，至今仍相對謹慎，增加短期經濟增長風險，令人民幣受壓。

然而，該行不認為內地將會積極推動人民幣貶值以支持經濟，因為在全球市場不確定性的情況下，這將是弊大於利。該行更估計，人民幣兌每美元需要大幅貶值至7算，才能帶來明顯的出口競爭優勢。

內地穩健的貿易餘額也表明，人民幣沒有必要大幅貶值，相信匯率只是緩步下行，估計第三季將小幅回升；以貿易加權匯率計，預期人民幣第三季將見頂。

另方面，反映以國際市場為主的離岸人民幣及反映內地市場的在岸人民幣，兩者差價再擴闊，周五一度相差400點子。有交易員解釋，隨着近期人民幣急跌，部分海外對沖基金不再視6.4為人民幣匯率的重要支持位，導致離岸人民幣跌幅持續大過在岸價。吸引部分金融機構繼續押注人民幣貶值。不過，離岸市場尚未掀起投機沽空人民幣熱潮。

分析指，本周押注人民幣匯率下跌的，主要是銀行機構，基於美匯指數持續上升，並迭創過去兩年新高，故相應調低人民幣估值；另外是海外對沖基金看到近期亞太區貨幣兌美元匯率普遍大幅下跌，認為人民幣很難獨善其身，因此加入沽空人民幣陣營。

中美息差迅速收窄導致出現「倒掛」，加上近期境外投資者持續減持人民幣資產，人民幣恐面臨較大貶值和資本流出壓力，國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英解釋，3月下旬債券和股票錄得外資淨流出規模，比中旬下降39%和44%。而4月以來，外資淨流出進一步緩和，部分交易日更恢復淨流入。王氏又強調，近年來內地外匯市場韌性不斷增強，有基礎和有條件適應本輪美國聯儲局的政策調整。

此外，外匯局周五公布的數據顯示，3月份內地銀行結匯1.63萬億元人民幣(下同)，售匯1.46萬億元，結售匯順差1,699億元；首3個月累計結售匯順差3,731億元。另該局又稱，未來內地債券市場開放政策更便利，外資持有佔比具有較大提升空間。