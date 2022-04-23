石醴泉：美幣策緊縮來勢洶洶

在過去兩個月，其中一個投資者談論得最多的話題，就是歐美央行收緊貨幣政策的速度是否會加快，其力度是否會加強？

雖然兩個問題的答案均為「是」，但歐洲因受俄烏戰爭影響較美國大，所以其收緊時間表會晚於美國聯儲局，而且歐洲央行也沒有清楚說明其收緊力度，估計是歐洲經濟變數更多，所以不想把話說死，預留多點政策空間。至於美國加息，大部分投資者只留意聯儲局會後公布，少有人會細閱會議紀錄詳情，其實整個3月會議有數點值得留意。

首先，如不是俄烏戰爭帶來不確定性，3月會議宣布的加息幅度應為0.5厘。大部分聯儲局委員都覺得今年最低限度應有一次，甚至是數次0.5厘的加息幅度，而主席鮑威爾剛在國際貨幣基金組織(IMF)一個討論會上暗示下月或加息0.5厘，故在5月舉行的會議，加息0.5厘機會很高。

第二，聯儲局委員會估計今年底的聯邦基金利率為1.6至2.4厘，遠高於去年底時估計的0.6至0.9厘，也遠高於目前0.3厘左右的水平。委員們更估計，明年底聯邦基金利率更有機會達到2.4至3.1厘。

第三，所有與會者都同意，因通脹壓力增加和就業市場緊張，聯儲局在5月會議時應會開始縮小其資產負債表(簡稱縮表，縮表為量化寬鬆的相反)，縮表速度目標上限為每月950億美元，計劃用3個月時間來達到每月目標。聯儲局資產負債表目前規模大約為9萬億美元，代表資產負債表在未來一年有機會縮小至多13%，這縮表速度不論在百分比和絕對規模都比2018至2019年那次縮表來得快。

最後，聯儲局委員大致同意應慢慢出清所有住房抵押貸款債券(Mortgage Backed Security)，他們希望貨幣政策盡量保持中性，不偏袒任何一個行業，而將來只會繼續擁有政府債券。

到目前為止，環球市場只有一次縮表經驗，可作為今次的指標。上一次聯儲局先開始加息，在聯邦基金利率增幅達到1.25厘左右時才開始縮表，而今次會更早開始縮表。上次周期，聯邦基金利率增幅約為2.25厘，而縮表也只縮小了約15%後便停止了，主因當時經濟穩定，通脹也大約在2%附近。如聯儲局繼續收緊貨幣政策的話，通縮風險便會增加。但今次通脹壓力遠高於上次，通縮風險應不會成為停止縮表的原因。今次如停止縮表和停止加息，更有可能是因為經濟衰退而導致。

今次加息和縮表，投資者有幾點值得保持警覺。首先，今次政策執行力度會比以往大，加息和縮表差不多會同時發生，對美國經濟和股市影響也應會比上次大。

其次，是在上次縮表時，最出乎意料的是，美國10年國債孳息率隨着縮表而下跌，跟預期會上升完全相反，令不少投資者大跌眼鏡。縮表雖然導致債券供應增加，理應會推高利率，但同時加息和縮表所發出的信號，代表聯儲局下定決心收緊貨幣政策，反而導致長期通脹預期下跌，從而引發10年債息下跌。美國10年期債息在過去兩年都是反覆向上，當聯儲局開始加息和縮表，投資者反而要留意會否像上次一樣，引致10年國債息率下跌。

最後，聯儲局會慢慢出清住房抵押貸款債券，值得留意目前熾熱的美國樓市會否受影響。

行健資產管理公司首席分銷總監 石醴泉(作者為註冊持牌人士，以上只反映當時觀點)