鄺紫珊：東協股市長遠潛力可觀

隨着疫情漸趨緩和，東協國家的經濟已逐步解封。

聯儲局加息、通脹疑慮、俄烏戰爭持續困擾全球金融市場，加上內地部分城市採取封城措施，市場擔心影響經濟，內地股市及港股同樣滿布陰霾。

由於中概股受中國對行業的監控，以及上海封城，年初至今內地股市走勢均未見突出，相反其他的東協國家股市表現較為亮麗，在基本面持續復甦、外資擴大流入，在多方面利好的因素下，東協股市表現可予期待，可考慮以定期定額參與布局。

今年以來，全球主要股市升幅前8名，以巴西表現最佳，升幅達9.7%，印尼緊貼在後，有9.3%升幅，新加坡升5.8%排第三位，其後是加拿大、英國、澳洲、泰國及馬來西亞。事實上，東協的相關基金今年內都維持正回報。

俄烏局勢持續緊張，加劇原材料價格的升勢，這也有助東南亞國家對原材料的出口，提升其作為原材料供應國的重要性，印尼便受惠於近期大宗商品價格走揚。觀乎目前俄烏形勢，暫未見有緩解迹象，原材料價格料仍維持高水平一段時間。相反，東南亞經濟與地緣政治風險高的東歐地區的關連度低，過往近一個月已吸引外資持續流入東協地區的越南、馬來西亞、泰國及印尼。

東協地區的人均收入日漸上升，將有效刺激內需及人均消費水平的增長。根據世界銀行發布《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)報告，至2035年，RCEP可幫助成員國中2,700萬人進入中產階級。東協各國去年受變種病毒影響，經濟復甦都較其他地區緩慢。但隨着疫情漸趨緩和、經濟已逐步解封，東協各國製造業採購經理指數(PMI)已差不多恢復疫情前的水平。東協國內生產總值(GDP)的增長率不但高於長期平均值，是少數較去年擁有更強勁GDP的地區。

若經濟復甦趨勢不變，只要通脹升幅相對可控，各國央行雖面臨追隨聯儲局調整貨幣政策的壓力，但預期加息幅度不會太大，相對寬鬆的貨幣政策仍有望支撐東協股市表現。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊