致富智庫：ESG愈受重視　投資潛力有幾大？平民點參與？

【ESG發債料增至1年35萬億】

瑞士百達資產管理、國際金融協會(IIF)聯合發表的研究顯示，截至2021年底止，ESG債券發行規模料逾1.4萬億美元(約10.92萬億港元)水平，到2025年可增長至每年4.5萬億美元(約35.1萬億港元)，而這將有利於環境、社會和投資者。

分析預期，到2025年時，幾乎全部投資者將會持有涉及ESG和綠色投資的資產，展望2050年，屆時全球各國政府及企業將致力兌現淨零碳承諾。

事實上，過往ESG投資雖然主要集中於股票市場，但因應對氣候變化威脅所需的資金愈來愈多，而債券發行能提供更多資金，故ESG在固定收益市場的比重正在增加。綠色債券、社會債券、可持續發展債券等都屬於ESG債券。然而，分析ESG債券相較傳統債券需要更嚴格的審查，並涉及較高的成本。

【內地屬第3大綠債市場】

報告亦指，截至2021年10月底，內地的綠色債券發行量約1,450億美元(約1.13萬億港元)，成為僅次於法國及德國的世界第3大綠色債券市場。自2015年底以來，內地與印度、智利及巴西總共佔新興經濟體綠色債券總發行量80%以上。此外，在內地碳中和背景下，推動了內地非金融企業和金融機構去年的綠色債券發行量激增，一改此前兩年的低迷狀態。

【港府重啟綠債 「保底息」增至2.5厘】

港府早前亦公布首次發行綠色零售債券，其後因疫情延期，日前終於宣布重啟，今次的綠債目標發行額150億元，當局可視乎市場情況，考慮再提高至最多200億元。認購期由4月26日至5月6日，5月18日發行，翌日在香港聯合交易所上市，並可在二手市場買賣。債券年期3年，債券持有人將每6個月獲發一次與本地通脹掛鈎的利息，息率不會少於2.5厘。財政司司長陳茂波稱，考慮到市場利率上升，決定將這批綠色零售債券的最低息率上調，為市民提供一個回報穩定的綠色投資選擇。事實上，綠色零售債券是小市民另一穩定收息的投資工具，其融資將為合資格類別的本地公共綠色項目提供融資或再融資，涉及可再生能源、污水管理等。

此外，聯交所去年11月刊發氣候訊息披露指引，協助上市公司盡快按照氣候相關財務訊息披露工作小組的建議作出匯報。有關指引列出8大工作流程，包括上市公司要確定合適管治架構、識別與氣候相關的重大風險及對業務影響、將氣候議題納入業務策略長期規劃等。

【台灣杜絕名不副實ESG基金】

不過，隨着熱潮出現，招搖撞騙的情況亦會增加。近年台灣多間資產管理公司強調ESG重要性，紛紛推出相關概念基金吸客，惟部分基金可能「有ESG之名，卻沒有ESG之實」，尤其海外基金更有機會避過規管。

因此，為堵塞漏洞保障投資者，台灣金融監督管理委員會要求基金名稱和「ESG」主題相關(如名稱有ESG、永續、綠、碳、環保、環境、水資源、能源轉型、能源革命、替代能源、社會責任等)的境外基金，限6個月內依規定申請核准，否則要在基金名稱之後加入提醒警示，另基金名稱若包括ESG或永續等，應該調整基金的中文名稱。

【相關概念股債基金勁吸資】

值得一提，疫情肆虐下，同時驗證了ESG資產的抗跌能力。統計顯示，去年資金明顯偏好ESG相關主題，帶動ESG概念債券基金規模在去年增長25.8%，或約1,000億美元(約7,800億港元)；ESG概念股票基金規模增長26.9%，或約3,000億美元(約2.34萬億港元)。

分析預計，投資者今年對ESG投資的興趣會更大，部分原因是歐美和內地對電動車的接受程度加速。再者，ESG、減碳已成為全球趨勢和共識，特別美國作為全球最大經濟體，ESG做得好的優質美國企業有望永續經營，股價往往會有領先表現，投資者可優先布局。