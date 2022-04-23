比爾蓋茨沽空了Tesla 馬斯克證實了這一消息...

微軟前董事長、億萬富豪比爾蓋茨(Bill Gates)近年一直熱衷於慈善事業，並提倡積極應對氣候變化。不過，電動車公司特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克(Elon Musk)就質疑蓋茨的立場，理由是蓋茨一直在沽空特斯拉的股票。

有外媒近日報道了馬斯克與蓋茨兩位富豪之間的手機短訊對話內容，並附以截圖作證。據了解，馬斯克曾經透過短訊，質問蓋茨是否仍然在做淡價值約5億美元(約39億港元)的特斯拉股票。後者則回應稱自己的投資「尚未平倉」，默認了沽空特斯拉的事實。

馬斯克似乎對蓋茨的回覆相當不滿，隨即表示︰「對不起，當你還持有大量特斯拉淡倉，我無法認真對待你在氣候變化方面的慈善事業，畢竟特斯拉在解決氣候變化方面做得最多。」

兩人的手機訊息截圖遭媒體報道後，馬斯克本人也在社交媒體上承認了消息屬實，惟表示自己並沒有向媒體爆料，並聲稱消息可能是透過「朋友的朋友」洩露。

值得注意的是，雖然馬斯克聲稱特斯拉為環保出力，但亦有說法指電動車電池對環境的損害更大。另外，該公司早前披露上季財報後，隨即有媒體質疑其假借原材料成本上漲為油加價，實則是為了「賺到盡」，與其最初提出「要造出讓大眾也能負擔的電動車」的理念背道而馳。