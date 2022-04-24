鄺紫珊：相對寬鬆幣策仍有望支撐東協股市表現

受到多項不明朗因素影響，全球股市都表現不振。美國聯儲局加息、通脹疑慮，以及俄烏戰爭持續均困擾全球金融市場，加上中國部分城市採取封城措施，市場擔心影響經濟，內地A股及港股在多方面的陰霾下表現未如理想。

由於中概股受內地對行業的監控，加上上海封城，年初至今，國內股市的走勢均未見突出。相反，其他的東協國家股市表現較為亮麗，在基本面持續復甦、外資擴大流入，在多方面利好的因素下，東協股市表現可期，可考慮以定期定額參與布局。

今年以來，全球主要股市升幅首8名，以巴西表現最佳，達9.7%升幅，印尼緊貼在後，有9.3%升幅，至於新加坡5.8%排第3位，其後是加拿大、英國、澳洲、泰國及馬來西亞，至於菲律賓的跌幅1.1%及印度跌3%。本年至今，東協的相關基金都能維持正回報。

俄烏局勢緊張持續，加劇原材料價格的上升，也有助東南亞國家對原材料的出口，提升其作為原材料供應國的重要性，好像近期印尼便受惠大宗商品價格走揚，當中棕櫚油、基本金屬、能源，都創下此波段的價格新高或是歷史新高。

觀乎目前俄烏形勢，短期暫未見到緩解迹象，原材料價格可能仍維持高水平一段時間。反之，東南亞經濟與現時地緣政治風險高的東歐地區的關連度低，過往近1個月已吸引外資持續流入東協地區的越南、馬來西亞、泰國及印尼。

東協地區的人均收入日漸上升，將有效刺激內需及人均消費水平的增長。根據世界銀行發佈《區域全面經濟夥伴關係協議》(RCEP)報告，至2035年，RCEP可幫助成員國中2,700萬人進入中產階級。報告又指，當再有170萬人進入中產階級時，其中越南將成為RCEP成員國中收入水準最高的國家。

東協各國去年受Delta變種病毒影響，經濟復甦都較其他地區緩慢，隨着疫情漸趨緩和、經濟已逐步解封，東協各國製造業PMI已差不多恢復疫情前的水平。東協國內生產總值的增長率不但高於長期平均值，是少數較去年擁有更強勁GDP的地區。若經濟復甦趨勢不改變，只要通脹上升幅度能相對可控，各國央行雖面臨追隨聯儲局調整貨幣政策的壓力，但預期加息幅度不會太大，相對寬鬆的貨幣政策仍有望支撐東協股市表現。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊