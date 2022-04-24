曜熊理財：美債基金動盪時期

加息成市場關注焦點，市場預計美國聯儲局5月鐵定加息0.5厘，但不排除會加息超過0.5厘。對美聯儲重要的是以一種快捷的方式，令聯邦基金利率達到2%至2.5%水平。

目前，美聯儲官員正為大幅加息造勢，市場基本上的共識是聯儲局5月及6月每次將加息0.5厘。對政策敏感的2年期美債收益率隔夜息也一度升至2.625%，為2018年12月以來的最高水平，之後回落至2.58%左右；而年初時僅約0.75%。

實際收益率飆升，將給金融市場風險較高的領域帶來進一步壓力。美聯儲將抽乾市場的流動性。現時所有初創企業與科技公司都面臨重新估值，隨着實際收益率不斷攀升，投資者不得不重新審視那些今年可能不會實現高利潤的企業估值。部分私營初創企業已下調估值，而無法實現盈利的科技公司的股價今年已下跌逾30%。

面對美聯儲激進的收水，美國債市加劇拋售，美債基金正面臨動盪時期。數據顯示，美國經通脹調整後的債券收益率即將轉為正值，將是自2020年3月以來首次。隨着實際利率的飆升，名義利率也在急劇上升。各期限美債收益率普漲，10年期美債收益率刷新3年高位。

美債在2022年第1季度明顯遇冷，美債基金普遍在降低權益倉位，面對市場不好景，基金經理較謹慎，主要配置方向是短債。在基金經理來看，個人投資者對美債興致不高，機構方面同樣也有明顯保留。

曜熊理財策略理財顧問梁肇晉