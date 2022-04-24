陳樂怡：料恒指19200點見支持　博疫後復甦可吼呢隻股...

中美貨幣政策背馳，加上內地疫情尚未受控，經濟第2季下行壓力仍大，現階段政策支持力度未能令市場信服。多項因素導致人民幣跌至半年低位，拖累中資股表現。美國實際利率轉正，觸發資產重新配置，削弱股票的吸引力。預期恒指反覆向下尋找支持，下試預測市盈率9倍水平，相當於約19,200點。

由於內地疫情持續，短線企業營運前景能見度較低，相信資金將會轉泊在業務重心於境外的企業。其中，香港疫情穩定，4月分階段放寬社交距離措施，市面人流恢復，加上消費券效應，本地消費復甦，有利商場租金收入改善。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)