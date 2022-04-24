陳樂怡：料恒指19200點見支持 博疫後復甦可吼呢隻股...
2022年04月24日 07:15
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中美貨幣政策背馳，加上內地疫情尚未受控，經濟第2季下行壓力仍大，現階段政策支持力度未能令市場信服。多項因素導致人民幣跌至半年低位，拖累中資股表現。美國實際利率轉正，觸發資產重新配置，削弱股票的吸引力。預期恒指反覆向下尋找支持，下試預測市盈率9倍水平，相當於約19,200點。
由於內地疫情持續，短線企業營運前景能見度較低，相信資金將會轉泊在業務重心於境外的企業。其中，香港疫情穩定，4月分階段放寬社交距離措施，市面人流恢復，加上消費券效應，本地消費復甦，有利商場租金收入改善。
其中領展(00823)旗下資產組合持有較多民生商場，需求相對穩定，近年多次出手收購澳洲資產，分散區域風險，建議關注。其次，香港一手樓氣氛轉熱，各大地產商推盤應市。信置(00083)夥拍中國海外、嘉華的發展項目-柏瓏I首批168伙推出市場，宜留意後續銷售反應。回顧信置上半財年業績平穩，核心利潤增長按年約1倍，每股派息增加7%。公司處淨現金狀態，股息率逾5厘，具備防守性。
中電信(00728)公布截至3月底止首季業績，經營收入為1,196.29億元人民幣，較去年同期增長11.9%，其中服務收入為1,100.24億元人民幣，按年增長9.9%；淨利潤為72.23億元人民幣，按年升12.1%，符預期。值得留意的是，首季產業數字化收入按年增加23.2%，較去年的17.8%有所加快。我們預期隨着公司加大產業數字化的資本開支佔比，有望維持較快的收入增速。該公司維持目標2022年收入及盈利錄得雙位數字增長。內地封城防疫料會削弱短線移動服務收入，但基於其5G滲透率領先同業、產業數字化較早佈局，增長前景續向好。
信達國際研究部助理經理陳樂怡
(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)