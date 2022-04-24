郭家耀：安踏業務前景存隱憂　宜先保持觀望

按月細分的話，安踏品牌1至2月份零售銷售額增幅逾20%，但3月線下銷售額下降至中單位數。按品類細分，成人及兒童業務按年各增長10%至20%及20%至25%。按渠道細分，佔零售銷售額約25%的線上渠道同比增長30%以上。折扣及庫存水平保持穩健，分別為73折及5個月。

FILA方面，1至2月份零售銷售額同比增幅為10%至20%，疫情爆發拖累3月份線下銷售額同比下降20%。按品類細分，優閒服裝及兒童業務按年分別增長逾20%及10%至20%，成人業務則表現較弱。按渠道細分，佔零售銷售額逾兩成的線上渠道表現領先線下。整體折扣幅度約為75折，庫存水平為6至7個月，表現正在惡化。

安踏亦提供更多業務表現指引，首先，FILA或無法實現2022年同比增長15%至20%的指引，因上海及深圳等一二線城市的封控，投資者對此並不感到意外，增長預期已調低。其次，在3月受疫情影響的地區，包括上海、吉林、深圳、廣州及福建等地，安踏及FILA的零售銷售額分別下降30%、40%，而全國安踏及FILA零售銷售額則分別下降中單位數及兩成。由於疫情持續爆發，4月份銷售延續3月下旬的低迷趨勢。

市場對安踏業務前景仍有憂慮，特別是行業激烈的競爭，加上營運效率短期難有改善空間，預料全年業績較去年明顯放緩，目前宜先保持觀望。

安里資產管理董事總經理CFA郭家耀

(筆者為證監會持牌人仕，本人沒持有上述股份)