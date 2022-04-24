【星期一‧炒啲乜】港美多家重磅企業放榜　港股死守兩萬關？

美國聯儲局主席鮑威爾發表鷹派言論，令市場憂慮聯儲局下月起將連環大幅加息0.5厘，加上俄烏局勢仍未見好轉等影響，拖累美股三大指數跌逾2%，其中道指創年半以來最大單日跌幅，全周道指累跌1.8%，連跌4個星期；納指亦跌3.8%；標指則跌2.7%。

另邊廂，美國繼續向中國施壓，新近再將17隻中企列入預定除牌名單，為3月以來第5批，累計39隻股份「上榜」。消息困擾中港兩地股市，內地滬綜指由3,200點輾轉跌穿3,100點關；恒指亦跌足4個交易日，失守21,000點關，且連跌3星期、累挫1,401點。

除了股市不濟，匯價亦同樣波動，其中亞洲貨幣如人民幣及日圓呈弱，勢增加投資風險。

值得留意是，本周多間美企(如蘋果公司、微軟及Meta)及本地藍籌股(如港交所、「三桶油」、國壽、比亞迪及內銀股)公布業績，滙豐亦召開董事會會議以審批首季度業績。以上消息都會左右大市表現，散戶不妨參考下列專家的財經分析及建議，嚴守止賺止蝕位。

1、【鄺紫珊：相對寬鬆幣策仍有望支撐東協股市表現】

2、【曜熊理財：美債基金動盪時期】

3、【陳樂怡：料恒指19200點見支持 博疫後復甦可吼呢隻股...】

4、【葉尚志：李寧抗跌力較強 建議在58元或以下分注買入】

5、【郭家耀：安踏業務前景存隱憂 宜先保持觀望】