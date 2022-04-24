港府：失業率回落需時　留意加息風險

財政司司長陳茂波在其網誌表示，上周公布的最新失業率(今年1至3月份)急升到5%，大部份行業的就業情況均見惡化。雖然市道開始好轉，但下月中發表的2至4月份失業率，仍反映第5波疫情的困難情況，故失業率還需要些時間才會掉頭回落。

他指出，雖然本港經濟逐步回穩，本地通脹率仍屬相對溫和，3月份為1.7%，但必須時刻警惕風高浪急的外圍環境，特別是地緣政治局勢和息率的走勢。美國正面對高達約8%的通脹率，聯儲局上月中已加息0.25厘，是3年幾以來的首次。觀乎聯儲局官員最近的言論，市場普遍預計美國今年內可能會進一步大幅加息以應對高企的通脹，投資市場正密切關注各經濟體的息率調整及貨幣之間的息差變化，以及其對全球經濟、資金流向、資產價格變化及金融市場波動的影響。

對此，陳表示，港府關注港息及港匯走勢、資金會否外流，及加息對置業人士和按揭貸款質素的影響等。預期隨着美元加息，港美息差擴闊，觸發套戥活動，港元匯率會觸及7.85弱方兌換保證，資金會從港元市場流出，而港元息率亦可能按市場情況上調，這是聯匯制度的設計，是正常現象。然而，在通脹升溫及息率掉頭回升之際，投資者還是以審慎管理潛在風險為上策。