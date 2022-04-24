疫襲商舖！首季買賣註冊不足300宗　近一年半最淡

受第5波疫情打擊，舖位首季投資氣氛低迷。根據美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，3月份商舖註冊宗數錄71宗(主要反映2月份市況)，為近兩年以來最低，按月跌16.5%；註冊金額約14.72億港元，按月升約15.2%。總結今年首季，商舖註冊宗數僅錄297宗，按季跌25%，按年更挫31.7%；註冊金額約57.89億元，按季及按年分別大跌33.5%及17.1%。

若按銀碼劃分，500萬或以下及500萬以上至1,000萬元的商舖，首季分別錄111宗及42宗註冊，分別較上一季下跌29.7%及32.3%。至於價值介乎2,001萬至5,000萬元及5,001萬至1億元商舖的註冊登記，則分別按季下降22.5%及46.4%，分別錄得55及15宗註冊。價值逾億元商舖註冊登記於首季僅錄8宗，按季急挫33.3%，當中包括北角國賓商場2-3樓舖位及佐敦德成街2號本木基座商場全幢，分別以2.79億元及2.1億元成交。

若按地區劃分，第一季各區註冊登記宗數按季全綫下跌，港島區錄得63宗註冊，按季下跌約26.7%，九龍區及新界區則分別錄得133宗及101宗註冊，按季分別跌約30.4%及15.1%。至於四大核心區(中環、銅鑼灣、旺角及尖沙咀)首季共錄得53宗註冊登記，按季減少17.2%，主要集中在旺角及尖沙咀區。

美聯旺舖董事梁國文表示，隨着第5波疫情緩和，防疫措施逐步放寬，部分表列處所開放，加上電子消費券派發，商舖市場將進一步回暖，因此對下半年市道較為看好，只要疫情受控，核心區商舖租售價全年仍有望上升10%至15%。不過，考慮到有部份商戶受停業影響，下半年核心區整體街舖空置率將會在10.5%至11.5%窄幅上落。