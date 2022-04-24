內地遊戲直播業大收縮　龍頭公司都要裁員3成...

內地整頓遊戲直播產業，不少公司需要大幅裁員甚至結業。內媒報道，繼企鵝電競宣布6月7日停止營運，隨後傳出嗶哩嗶哩的直播業務大規模裁員。近日連行業巨頭，騰訊旗下的虎牙及鬥魚也無法獨善其身，傳出裁員至少3成。

報道指出，虎牙整體大裁員，其中國際化部門的裁員比例高達70%，主力在海外市場的直播平台NimoTV也面臨營運團隊大幅收縮。至於國內業務團隊裁員20%，主要是新創部門。整體裁員程序「乾脆俐落」，上午通知，下午就辦離職。據報，目前虎牙直播的員工人數約2,000人，其中國際化部門200多人。今輪被裁的員工當中，有不少是應屆畢業生。

另一方面，據鬥魚內部人員透露，整體裁員幅度約30%，主要被裁的是遊戲商務和直播經紀部門，集中在上海和北京的團隊，武漢總部也有員工被裁。報道引述鬥魚回應表示，公司沒有範圍的裁員，只有一些正常的人員優化調整。

報道分析，今輪裁員的背景可能是去年7月起官方暫停批發遊戲版號，衝擊整體遊戲產業。據統計，從去年7月暫停到今年4月重新批發新一批遊戲版號的260多天內，至少有2,000家遊戲相關企業註銷，連帶影響直播平台的遊戲商務，造成業務拓展遇到瓶頸。