【內地放水】「降準」周一生效　本周或再救市

中國人民銀行今年首次出手降低存款準備金率(俗稱「降準」)的要求於周一(25日)正式生效，以全面降準0.25個百分點計，幅度之少為人行史上首次，即使釋出5,300億元人民幣(下同)長期資金，但大型金融機構今次下調後的存款準備金率已降至11.25%，創15年最低，反映經濟增長放緩下，財政政策勢在新一輪寬鬆措施中扮演更重要角色，市場正聚焦本月底的中央會議，因這將對下季經濟及資本市場走勢具有決定性影響。

據上海統計局資料，由於3月受突發疫情影響，該市首季生產總值(GDP)按年升勢放緩至3.1%。近日多間國際機構及大行已陸續調低今年內地經濟增長預測，美銀證券雖然暫維持內地全年4.8%的經濟增長預測不變，但也認為經濟下行風險正升溫。該行指，疫情及封城措施將對第二季內地經濟活動帶來壓力，料全面「降準」後，短期會有更多有效的貨幣及信貸寬鬆政策推出。

人民銀行貨幣政策委員會委員王一鳴周日(24日)亦指，目前應有效控制住疫情，特別在5月上旬，需要配合實施更大力度的宏觀政策來對沖疫情影響，讓今季經濟增速能重返5%以上，對實現全年5.5%的預期目標奠定基礎尤其重要。與此同時，人行周日開展100億元的7天期逆回購操作，規模連續9日定在百億元水平，恰好對沖到期量。

在今次克制的「降準」背後，內地券商中金公司認為有兩大因素考量，包括現階段中美息差迅速收窄有機會帶來資本外流的壓力，若進行信號效應過強的貨幣寬鬆操作，恐使資本外流的壓力加劇。此外，中期借貸便利(MLF)到期規模減少、存款準備金率已較低，也一定程度影響人行決策。

王一鳴也稱，內地需主動應對外部環境的複雜變化，特別是俄烏衝突和美國聯儲局加息，對內地經濟帶來的外溢影響，保持貨幣政策的自主和人民幣匯率的彈性，來保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定和國際收支平衡。

更重要是，相比2018年聯儲局加息周期，中金相信，今年美國收水速度預期將更快、目前內地經濟基本面較2018年下半年面臨的壓力更大、境內疫情發展仍有較大不確定性，換言之，現時內地經濟穩增長的難度遠高於2018年下半年。且2018年初金融機構加權準備金率為14.9%，現時「降準」後則為8.1%，故估計人行之後將採取更靈活的方式調降利率。

除降低金融機構資金成本外，中國人民大學重陽金融研究院首席經濟學家廖群稱，貨幣政策將定向引導金融機構積極支持受疫情嚴重影響的行業、中小微企等。今次「降準」只是貨幣政策寬鬆的一小步，今後3個季度，貨幣和財政政策的寬鬆升級將進一步展開。鑑於美國將持續加息，降低銀行基準利率的操作只會在緊急情況下實施，但貸款市場報價利率(LPR)勢將逐漸輕微下調。

對於早年財政政策積極程度有限，廖氏指出，這可能是預留空間以待關鍵時間再積極推行，而現在已屆關鍵時刻，擴張性財政政策將分擔更重要角色，且內地財政穩健度高，政府債務與GDP相比僅約45%，未來特別是對受疫情嚴重影響的中小微企、個人和新經濟行業的定向減稅降費將持續並擴大。

按照慣例，中央將於本周召開季度宏觀形勢部署會議。華興資本首席經濟學家李宗光提出多個要點，尤其是針對近期形勢評估方面，在經濟下行壓力進一步增大下，官方維持5.5%增長目標與否屬重點之一，假設目標不變，則意味政策寬鬆的力度將加大。不過，業界普遍相信，疫情對經濟的打擊並非貨幣政策支持就能緩解，更非隨時間而輕易消失。