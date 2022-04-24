【美國收水】RBC：關鍵債息未預示衰退　市場毋須太悲

上世紀80年代，美國通脹居高不下，雙位數的物價升幅瘋狂蠶食民眾的財富。決心要抗擊通脹的時任總統列根，把通脹類比作「劫匪、殺手」，強調物價飆升帶來危害。時至今日，通脹重回逾40年新高，聯儲局終於下定決心收緊貨幣政策，惟「收水」卻引發了股市恐慌。不過，有專家卻指出，歷史數據顯示，加息後美股往往「升多跌少」，而且經濟也不一定會轉差。

加拿大皇家銀行(RBC)財富管理投資策略師段乃榕接受東網專訪時表示，參考自1954年以來17次加息周期的股市表現，在其中9次沒有出現經濟衰退的周期當中，標普500指數在首次加息後的6個月，升幅中位數達到6%；一年及兩年後中位數回報更分別達13%及28%。而在另外8次衰退周期，標指於加息後半年回報率也達到8%，惟一年及兩年回報率均只得7%。她更指出，加息後股市表現不濟，大多是由外部衝擊促成，例如1973年第一次石油危機便引發了嚴重的衰退和熊市。

換言之，加息後並不代表股市升幅已完。RBC財富管理認為，只要經濟未有陷入衰退，美股今年仍會走高。該行也相信，美國經濟增長今年只是有所放緩，未至於步入衰退，惟坦言2023至2024年的經濟衰退風險確實有所上升。

市場對於經濟前景的擔憂加劇，顯現於最近美國2年期與10年期的國債孳息率出現罕有的「債息倒掛」信號，即2年期債息高於10年期，這現象常被解讀為衰退先兆。不過，段乃榕認為這種解讀可能是錯誤的，因作為聯儲局的首選指標、在多數學術研究中採用的3個月與10年期債息差異，目前不但未出現倒掛，甚至有變得更為陡峭的趨勢。

她亦指出，今時今日研究債息曲線時，應同時把通脹納入考慮因素。參考美國的經濟史，過去很多時期的通脹，投資者都是事後才注意到的。不過，現時的情況正好相反，通脹以40年來最快的速度上漲，已引起市場注意。若要參考更有意義的指標，可從美國抗通脹債券(TIPS)的孳息率着手。TIPS會根據消費物價指數(CPI)的變化調整到期時的本金價值，故可反映撇除通脹因素後的孳息率。

段氏表示，目前2年期與10年期TIPS的息差仍然非常健康，反映市場仍有信心聯儲局最終能夠成功控制物價。而隨着聯儲局穩步加息，RBC財富管理預計，一般10年期國債孳息率最終會處於2至2.5厘的區間。

不過，她也認為，通脹風險和緊絀的勞動力市場，可能促使聯儲局比之前預期中更激進地收緊政策。就香港市場而言，在加息周期的初段，股票表現可能會出現波動。不過從中長期來看，負面影響有限，因為在香港上市的公司中有愈來愈多是來自內地，因此盈利更直接地受到中國經濟和政策的影響。

無論如何，聯儲局已明言會加快「收水」進程，整體市場波動性可能會繼續增加，特別是當局開始拋售債券，即所謂「縮表」(縮減資產負債表，又稱量化緊縮)之時。不過，觀乎上次「縮表」時市場反應，當時資產負債表規模於2019年降至佔國內生產總值(GDP)約17%，所引發的信貸市場動盪僅屬短暫。

段氏認為，即使市場流動性減少而引發了短暫混亂，聯儲局也有足夠的工具來應對流動性中斷，一如2019年9月時回購市場發生的資金短缺危機，當局隨即連續多日向市場注入流動性，提供短期資金來解決問題。因此，雖然接下來「縮表」可能會引發市場波動，但導致資產出現「永久減值」的機會並不高。