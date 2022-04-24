美股前瞻：本周聚焦大型科企業績　核心PCE料稍回落

美股上周五(22日)大跌，道指瀉近千點，為2020年10月以來最慘，市場本周焦點落在周五(29日)美國公布3月個人消費開支(PCE)物價指數，亦是聯儲局最重視的通脹指標，當中核心PCE按年升幅料按月回落0.1個百分點，至5.3%。此外，多家重點美企本周亦會披露業績，包括微軟、Alphabet、蘋果公司(Apple Inc.)、亞馬遜等，其對前景的評論足以左右股市去向。

野村表示，受與租金相關的通脹及供應鏈恢復進度遇阻影響，上調今、明兩年美國通脹預測，今年底全年核心PCE按年升幅將處4.6%水平，明年底則回落至2.5%；第四季核心PCE按年升幅料在4.8%水平，明年同季則降至2.6%，高過聯儲局3月時的預測。中美貿易關係惡化、地緣政治不穩，以及因疫情關閉廠房，阻礙供應鏈恢復，將使全球產品價格持續高企，導致聯儲局緊縮政策或到2024年才完全奏效，料核心PCE最遲在2024年中才能回復至2%水平。

該行預期，周期性的通脹成分將再向上，包括佔核心PCE逾三成的房租，勢是推高通脹的元兇之一。據房地美數據，2020年第四季美國房屋供應短缺380萬間，即使按揭利率上升減低需求，房屋供應不足料仍將持續一段時間。野村因而預期按揭利率上升短期將增加房屋租用需求，推高租金價格，樓價升勢雖轉趨緩和，惟長遠而言，貨幣政策收緊對房屋需求的打擊，將超越對租金造成的正面影響，料租金通脹水平將在明年初達到按年升9%高峰，與租金相關的通脹因素將使核心通脹更強。

該行又相信，俄烏戰事持續及內地實行「清零」防疫政策，將減慢全球供應鏈復常的速度。其中，耐用品價格最受全球製造業活動影響，該項數據為2月核心PCE貢獻逾1.5個百分點。野村估計，聯儲局的緊縮政策對遏止通脹的效果將在明年下半年至2024年顯現，核心PCE將於2024年中輕微低於2%，隨着以往價格較穩定的板塊價格升幅加劇，如教育、服飾及護理業等，不排除高通脹將維持更久。